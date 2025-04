UP Weather Alert Today: मौसम का बड़ा अलर्ट: इन 47 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश, जानें अपने शहर का मौसम अपडेट

UP Weather Alert Today: विभाग ने आज प्रदेश के 47 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि (Hailstorm Alert in UP) का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अगले चार दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।