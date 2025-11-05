Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

दिल टूटने पर हिल गया दिमाग! वकालत के दौरान हुए प्रेम का खौफनाक अंत

Crime News: वकालत के दौरान हुए प्रेम का खौफनाक अंत हुआ। प्रेमी ने प्रेमिका से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Harshul Mehra

Nov 05, 2025

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Crime News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला वकील ने आत्महत्या कर ली। नोएडा सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में 24 साल की महिला वकील प्रीति ने फंदे से लटककर जान दे दी।

प्रेमिका ने दी फंदे से लटकर जान

एक निजी अस्पताल के मेमो से घटना की जानकारी सेक्टर-39 पुलिस को मिली। पुलिस की माने तो परिजनों ने प्रीति को कमरे में फंदे से लटका पाया। इसके बाद परिजन उसे तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की।

2 सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग

मृतका के परिजनों का कहना है कि प्रीति पिछले करीब 2 सालों से अभिप्राय सिंह (उम्र 34 वर्ष) के साथ प्रेम प्रसंग में थी। अभिप्राय भी वकील है। उन्होंने कहा कि अभिप्राय भी प्रीति के साथ उसी ऑफिस में काम करता था।

शादी से मना करने पर उठाया खौफनाक कदम

मृतका के परिजनों की माने तो प्रीति ने कहा था कि अभिप्राय ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसी तनाव के चलते प्रीति ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। घटनास्थल का पुलिस की फील्ड यूनिट ने निरीक्षण किया। साथ ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया

वहीं, मृतका प्रीति के परिजनों ने आरोपी अभिप्राय के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। जिसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर-39 पुलिस ने आरोपी अभिप्राय सिंह को हिरासत में ले लिया है। साथ ही उससे पूछताछ की जा रही है। मृतका के परिजनों का कहना है कि प्रीति पिछले कुछ समय से काफी तनाव में थी। वह अभिप्राय की बातों से परेशान थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

यूपी में 8 लोग ट्रेन से कटे, गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर से धड़धड़ाती हुई निकली कालका एक्सप्रेस
मिर्जापुर
8 people tragically killed after being hit by train in mirzapur uttar pradesh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 03:08 pm

Published on:

05 Nov 2025 03:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / दिल टूटने पर हिल गया दिमाग! वकालत के दौरान हुए प्रेम का खौफनाक अंत

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पश्चिमी विक्षोभ फिर हुआ एक्टिव, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन इलाकों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर किसानों का हंगामा, सुरक्षाकर्मियों से हुई झड़प

नोएडा

बड़े भाई को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में कूदा छोटा भाई, दोनों की मौत, पड़ोसी की भी हालत बिगड़ी

नोएडा

गाजियाबाद की नाबालिग किशोरी का भड़काऊ बयान, हिंदू रक्षा दल कर चुकी है पिटाई

नाबालिग किशोरी (फोटो सोर्स- 'X' गाजियाबाद वीडियो ग्रैब)
नोएडा

पहले दोस्ती बढ़ाई…फिर घर में आना-जाना हुआ शुरू; बना लिए दोस्त की पत्नी के साथ संबंध, ‘कुकर्म’ का खौफनाक अंजाम

crime news friends brutally murdered man police arrested two suspects in noida up
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.