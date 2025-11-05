दिल टूटने पर हिल गया दिमाग! वकालत के दौरान हुए प्रेम का खौफनाक अंत

वहीं, मृतका प्रीति के परिजनों ने आरोपी अभिप्राय के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। जिसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर-39 पुलिस ने आरोपी अभिप्राय सिंह को हिरासत में ले लिया है। साथ ही उससे पूछताछ की जा रही है। मृतका के परिजनों का कहना है कि प्रीति पिछले कुछ समय से काफी तनाव में थी। वह अभिप्राय की बातों से परेशान थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।