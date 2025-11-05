दिल टूटने पर हिल गया दिमाग! वकालत के दौरान हुए प्रेम का खौफनाक अंत

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका
Crime News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला वकील ने आत्महत्या कर ली। नोएडा सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में 24 साल की महिला वकील प्रीति ने फंदे से लटककर जान दे दी।
एक निजी अस्पताल के मेमो से घटना की जानकारी सेक्टर-39 पुलिस को मिली। पुलिस की माने तो परिजनों ने प्रीति को कमरे में फंदे से लटका पाया। इसके बाद परिजन उसे तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की।
मृतका के परिजनों का कहना है कि प्रीति पिछले करीब 2 सालों से अभिप्राय सिंह (उम्र 34 वर्ष) के साथ प्रेम प्रसंग में थी। अभिप्राय भी वकील है। उन्होंने कहा कि अभिप्राय भी प्रीति के साथ उसी ऑफिस में काम करता था।
मृतका के परिजनों की माने तो प्रीति ने कहा था कि अभिप्राय ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसी तनाव के चलते प्रीति ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। घटनास्थल का पुलिस की फील्ड यूनिट ने निरीक्षण किया। साथ ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
वहीं, मृतका प्रीति के परिजनों ने आरोपी अभिप्राय के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। जिसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर-39 पुलिस ने आरोपी अभिप्राय सिंह को हिरासत में ले लिया है। साथ ही उससे पूछताछ की जा रही है। मृतका के परिजनों का कहना है कि प्रीति पिछले कुछ समय से काफी तनाव में थी। वह अभिप्राय की बातों से परेशान थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
