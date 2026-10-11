नाना: अभिनय, विचार और जुनून का समन्वय

मोनोलॉग के दीवानों के लिए वो ‘क्रांतिवीर’थे। जब लगा पल भर में दिल से निकले शब्दों के बौछार पहचान बन गई है, ‘खामोशी’ में मूक हो गए। ‘परिंदा’ ने साइको विलेन का ठप्पा लगा दिया, तो कॉमेडी में ‘वेलकम’ हो गया। सेना के सम्मान में ‘प्रहार’ किया, तो जीवन के अंतिम समय तक किसानों के प्यासे खेतों के लिए पानी भी जुटाते रहे। मुलायम दिल, जबरदस्त आवाज और जुनून की जिंदगी जीने वाले नाना चले गए। नाना के जाने का अर्थ उनकी मौजूदगी खत्म या कम हो जाना नहीं है क्योकि शब्द ब्रह्म होते हैं और कला शाश्वत। और नाना तो दोनों में सिद्धहस्त थे। नाना ने कभी खुद से उस बच्चे जाने नहीं दिया जो कला से शिद्दत से प्यार करता था। जेजे स्कूल ऑफ आट्र्स से अध्ययन किया। एडवरटाइजिंग एजेंसी में विज़ुअलाइजर भी बने। साथ-साथ जीवन में नाटक के प्रति प्यार परवान चढ़ता रहा। सामने दोराहा था-नौकरी या नाटक? प्यार को चुना। बाद में मराठी थिएटर अभिनय की वे बारीकियां सीखीं जिसने पुरुष जैसे नाटकों के जरिए रंगकर्म को ही समृद्ध नहीं किया बल्कि सिनेमा की दुनिया को एक नई गहराई दी।

अभिनय को कर दिया जीवंत

सिनेमाई दुनिया में सशक्त हस्ताक्षर बनने के बावजूद नाटक से प्यार बरकरार रहा। सायास कहें या अनायास ऐसे कई किरदार निभाए जो नाटक से जुड़े थे। इनमें नटसम्राट और वजूद अहम है। अपने मन की दुनिया को संवादों और शारीरिक अभिनय से जीवंत कर देना उनकी विशेषता रही। वैसे फिल्मी में अभिनय की शुरुआत ‘गमन’ से हुई जो नेगेटिव शेड लिए किरदार था। पर पहली बड़ी पहचान मिली ‘अंकुश’ से जो कनून को हाथ में लेने वाले युवाओं से सीधे संवाद करती है, उनके मन को पढ़ती है और ख़ुद पर अनुशासन का अंकुश रखने का अहसास कराती है, जो युवा ‘गज शक्ति’ को समाज तोडऩे में नहीं, सृजन में लगा सके।

अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार

देखा जाए तो नाना के जिए कई किरदार उनकी जिंदगी से जुड़े थे। ‘प्रहार’ फिल्म में कमांडो के किरदार को जिस शिद्दत से जिया, बच्चों को सेना की सोच और सैन्य अनुशासन देने की वकालत की, दशकों बाद भी प्रभाव कायम रखने वाला वह अभिनय दुर्लभ है। प्रहार जैसी फिल्म कोरे वाचिक आंगिक अभिनय से नहीं आती। क्या यह आसान है कि एक अभिनेता वास्तविक जीवन में भी सैनिक ट्रेनिंग ले, उसके बाद कारगिल युद्ध हो जाने पर सैनिक ट्रेनिंग का अनुभव दिखाकर जॉर्ज फर्नांडीज जैसे जीवट रक्षा मंत्री से जिद करे और आखिरकार इस युद्ध में क्विक रिएक्शन टीम का सदस्य बन सीमा की रक्षा करे । सैन्य जीवन से उनका रिश्ता उनके जीवन का एक और एक और अदभुत समन्वय सामने लाता है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के घोर पैरोकार की कि जो जी आया वो बोला, जिससे बोलना हो उससे बोला और जितना जी आया उतना बोला। ‘खून देख कर बता यह हिंदू का या मुसलमान का’ जैसी ऊर्जाभरी डायलॉग डिलिवरी के बाद वे ही 26/11 में कसाब को तैयार करने वाली धर्मांध सोच के खिलाफ भारत के विचार का बड़े पर्दे पर प्रतिनिधित्व कर सकते थे। शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन उनको हस्तलिखित पत्र भेजकर उनके अभिनय का खुद को प्रशंसक बताते हैं। वास्तव में नाना के विचार विपरीत ध्रुव नहीं थे, वह समन्वय था जो सोच को समग्र बनाता है।