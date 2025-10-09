डॉलर की कमजोरी और युद्ध संकट से बढ़ी सोने की चमक

सोना इस समय निवेशकों का चहेता बना हुआ है और खुदरा ग्राहकों ही नहीं, समर्थ देशों के सेंट्रल बैंक तक इसके दीवाने हो रहे हैं। उनकी बड़ी खरीदारी से बाजार में लगातार तेजी आ रही है। सोने के साथ अर्थशास्त्र की मांग तथा आपूर्ति का नियम हमेशा लागू रहा है। इसकी मांग के मुकाबले में इसकी आपूर्ति बहुत ही कम रहती है क्योंकि दुनिया के गिने-चुने देशों में यह पाया जाता है और इसका खनन होता है। इस समय इसका खनन बहुत कम हो रहा है और इसके भंडार घटते जा रहे हैं। इसकी मांग सारी दुनिया में है। भारत उन देशों में पहले स्थान पर है, जहां सोने की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। यहां राजा हो या रंक, हर किसी की पसंद सोना है। इसलिए ही भारत हर साल औसतन 700 टन सोना खरीदता है जो उसके व्यापार संतुलन को गड़बड़ा देता है। यहां सोने की इतनी ज्यादा खपत का कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था भी रही है, जिसमें हम बेटियों के विवाह में सोना-चांदी अपनी हैसियत के अनुसार देते हैं। लेकिन अभी सोना इन ऊंचाइयों पर कई कारणों से पहुंचा हुआ है।