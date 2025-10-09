नए युग की ओर भारत-ब्रिटेन: व्यापार, तकनीक और भरोसे की कूटनीति

व्यापारिक संबंध इस साझेदारी का सबसे बड़ा आधार बन चुके हैं। हाल में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को एक नए आयाम पर ले गया है। विजन 2035 में यह करार दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करेगा। इसके परिणामस्वरूप न केवल वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा, बल्कि स्टार्टअप्स, नवाचार, फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों तक यह सहयोग फैलेगा। भारत की डिजिटल क्रांति का सपना और ब्रिटेन की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर एक नई आर्थिक कहानी लिख सकते हैं। इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत प्रवासी भारतीय समुदाय है। आज ब्रिटेन में लगभग 20 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। राजनीति से लेकर व्यवसाय और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन की जीवनधारा में गहराई से जुड़े हैं। उनकी उपस्थिति दोनों देशों के बीच स्वाभाविक पुल का कार्य करती है। 2035 तक जब भारत युवा शक्ति के बल पर वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा होगा, तब ब्रिटेन में बसे भारतीय समुदाय इस प्रक्रिया को और मजबूत करेंगे।