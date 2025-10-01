दीर्घायु व संतुलित जीवनशैली की कुंजी ‘ब्लू जोन’ मॉडल

समुदाय, नजदीकी और पड़ोस के साथ गहरे सामाजिक संबंध होने चाहिए व धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भागीदारी भी करें। नशे और अस्वस्थ आदतों से दूर रहने वाली संगति महत्त्वपूर्ण होती है व सामूहिक उत्सव और गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाती है। यह पर्यावरण और भौगोलिक स्थिति जिसमें प्राकृतिक, प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण, हरियाली और खुले स्थानों की उपलब्धता के साथ जलवायु के अनुसार जीवनशैली का विकास करता है, जिसमें दीर्घायु के मूल्य, आत्म-संयम, सादगी, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद। संतुलित काम और आराम का तालमेल आशा की किरण की ओर ले जाता है। ब्लू ज़ोन की अवधारणा से प्रेरणा लेकर स्वस्थ, हरित और संतुलित शहर विकसित किए जा सकते हैं। जहां लोग अब ‘फास्ट-फूड’ और ‘सेडेंटरी लाइफस्टाइल’ से हटकर ब्लू ज़ोन आधारित जीवनशैली अपनाने में लगे हैं। स्वस्थ समाज पर स्वास्थ्य व्यय कम होता है।