Asian Shooting Championships 2025: मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक

Asian Shooting Championships 2025: मनु भाकर (Manu Bhaker) ने आठ महिलाओं के फाइनल में 219.7 अंक हासिल किए। वह कोरिया की यांग जिन (241.6) के बाद तीसरे स्थान पर रहीं। गोल्ड मेडल कियानके मा (243.2) ने हासिल किया।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 19, 2025

Manu Bhaker
एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप : मनु भाकर (दाएं) ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक (Photo Credit - IANS)

Asian Shooting Championships 2025: पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली शूटर मनु भाकर (Manu Bhaker) ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में खेली जा रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने आठ महिलाओं के फाइनल में 219.7 अंक हासिल किए। वह कोरिया की यांग जिन (241.6) के बाद तीसरे स्थान पर रहीं। गोल्ड मेडल कियानके मा (243.2) ने हासिल किया।

इससे पहले 60 शॉट के क्वालिफिकेशन राउंड में मनु ने तीसरा स्थान हासिल किया था। उन्होंने शीर्ष आठ में जगह बनाई थी। पहले दिन कपिल बैंसला ने जूनियर पुरुष एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद भारत ने दो स्वर्ण और तीन रजत पदक जीते।

अनमोल जैन, सौरभ चौधरी और आदित्य मालरा ने सोमवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया।

भारतीय तिकड़ी ने 1,735-52x अंक हासिल किए और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हू काई, चांगजी यू और यिफान झांग से पीछे रहे, जिन्होंने 1,744-51x अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता।

सोमवार को, गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इससे भारत ने प्रतियोगिता के पहले दिन का समापन जीत के साथ किया। 17 वर्षीय इस खिलाड़ी ने फाइनल में 241.3 अंक हासिल किए और भारत के ही देव प्रताप से आगे रहे। 14 वर्षीय खिलाड़ी ने 238.6 अंक हासिल कर रजत पदक जीता।

एशियाई प्रतियोगिता के लिए भारतीय सीनियर निशानेबाजी दल में 35 सदस्य शामिल हैं, जो 15 स्पर्धाओं में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहीं, 129 जूनियर निशानेबाज भाग ले रहे हैं।

