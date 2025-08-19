Asian Shooting Championships 2025: मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक

Asian Shooting Championships 2025: पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली शूटर मनु भाकर (Manu Bhaker) ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में खेली जा रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने आठ महिलाओं के फाइनल में 219.7 अंक हासिल किए। वह कोरिया की यांग जिन (241.6) के बाद तीसरे स्थान पर रहीं। गोल्ड मेडल कियानके मा (243.2) ने हासिल किया।