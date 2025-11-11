जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पर अबतक खर्च किए 1011 करोड़, अब इस वजह से तोड़ रही सरकार

नई योजना के तहत मुख्य स्टेडियम को पूरी तरह तोड़ा जाएगा और उसके स्थान पर एथलीट्स के लिए आवासीय परिसर बनाया जाएगा। ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ी स्टेडियम के पास ही रह सकें। मंत्रालय का लक्ष्य स्टेडियम के 102 एकड़ क्षेत्र का पूरा उपयोग करना है, जो फिलहाल लगभग 35 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो रहा है। अधिकारी के अनुसार पुनर्विकास के पीछे सोच यही है कि जगह का उपयोग अधिक कुशलतापूर्वक किया जाए। 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल स्थलों में से एक है। यहीं पर 2010 राष्ट्रमंडल खेल और 2017 अंडर-17 फीफा विश्वकप का आयोजन हुआ था। यह स्टेडियम म्यूजिकल इवेंट्स और फूड फेस्टिवल्स जैसे नॉन-स्पोर्ट्स आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल होता है।