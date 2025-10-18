Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

सुल्तान जोहोर कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 से हराया

Sultan of Johor Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया ने अपने चौथे प्रयास सफलता प्राप्त की और सुल्तान जोहोर कप पर कब्जा जमाया।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 18, 2025

Indian junior men’s hockey team

भारत और ऑस्ट्रेलिया के जूनियर हॉकी खिलाड़ी (Photo Credit- IANS)

Sultan of Johor Cup 2025: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को शनिवार को मलेशिया के जोहोर में सुल्तान जोहोर कप 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 से हराया। भारत ने शानदार शुरुआत की, छोटे-छोटे, सटीक पास देकर गेंद को इधर-उधर घुमाया जिससे शुरुआती दौर में गेंद पर उनका दबदबा बना रहा। उन्हें पहला बड़ा मौका शुरुआती पांचवें मिनट में ही मिला जब अरायजीत सिंह हुंदल और सौरभ आनंद कुशवाहा के बीच एक तेज गोल ने गुरजोत सिंह को नजदीकी रेंज में मौका दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर मैग्नस मैककॉसलैंड ने इसे बखूबी संभाला।

दसवें मिनट में, आमिर अली के शक्तिशाली लंबी दूरी के शॉट को गुरजोत ने चतुराई से गोल की ओर मोड़ दिया, लेकिन मैककॉसलैंड ने एक बार फिर उसे रोक दिया।

ऑस्ट्रेलिया को मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर 13वें मिनट में मिला और इयान ग्रोब्बेलार (13वें मिनट) ने इसे गोल में बदलकर स्कोर 1-0 कर दिया। क्वार्टर खत्म होने से ठीक पहले उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें गोल से दूर रखा।

भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत शानदार अंदाज में की और लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। दूसरे क्वार्टर में अनमोल एक्का (17वें मिनट) के मैककॉसलैंड के बाईं ओर से किए गए तेज शॉट ने भारत को 1-1 की बराबरी दिला दी।

भारतीय रक्षापंक्ति ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के सामने मजबूत रही। हाफ-टाइम से ठीक पहले उन्हें दो और पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन अरिजीत का शॉट दोनों ही मौकों पर बढ़त नहीं दिला सका।

भारत के एक शानदार मूव ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत की। प्रियोबर्ता तालेम के एक लंबे पास ने बाएं किनारे पर आमिर अली को गेंद पहुंचाई, लेकिन उनके नजदीकी प्रयास के कारण एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला जो अधूरा रह गया।

किसी भी टीम ने क्वार्टर के बाकी समय में गोल करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, और ऑस्ट्रेलिया ने खुद तीन पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। हूटर बजने से कुछ मिनट पहले, अरिजीत ने तेजी से और खतरनाक दौड़ लगाई, लेकिन उनका शॉट कुछ इंच दूर से निकल गया।

अंतिम क्वार्टर की शुरुआत में, अजीत यादव ने एक खतरनाक क्षेत्र में गेंद पर कब्ज जमाया और आगे बढ़े, लेकिन आसपास कोई समर्थन न होने के कारण उनका शॉट बाहर चला गया। मैच में तेजी का माहौल बनते ही भारत ने जबरदस्त हमला बोला। रोहित रात के आठवें पेनल्टी कॉर्नर पर भारत के करीब पहुंच गए, लेकिन गोल से चूक गए। ग्रोब्बेलार ने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए (59वें मिनट) गोल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को खिताब दिला दिया।

ये भी पढ़ें

AUS vs IND: टीम इंडिया के पास वनडे में इतिहास रचने का मौका, ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर बस यह होगा करना
क्रिकेट
Team India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

18 Oct 2025 10:49 pm

Published on:

18 Oct 2025 10:47 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / सुल्तान जोहोर कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 से हराया

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

BWF World Junior Championships: तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास, 17 साल में पहली बार किसी भारतीय शटलर ने पदक किया पक्का

Tanvi Sharma
अन्य खेल

दिल्ली ने थलाइवाज को हराया और पुनेरी पल्टन के साथ अंकों की बराबरी की

अन्य खेल

PKL 2025: लगातार 4 हार के बाद जयपुर की वापसी, यूपी को 14 अंक से हराया

अन्य खेल

भारत ने मलेशिया को हराकर सुल्तान जोहोर कप के फाइनल में बनाई जगह, अब ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना

Indian junior men’s hockey team
अन्य खेल

तन्वी शर्मा का विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कमाल, 17 साल में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी

Tanvi Sharma
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.