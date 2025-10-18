सुल्तान जोहोर कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 से हराया

Sultan of Johor Cup 2025: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को शनिवार को मलेशिया के जोहोर में सुल्तान जोहोर कप 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 से हराया। भारत ने शानदार शुरुआत की, छोटे-छोटे, सटीक पास देकर गेंद को इधर-उधर घुमाया जिससे शुरुआती दौर में गेंद पर उनका दबदबा बना रहा। उन्हें पहला बड़ा मौका शुरुआती पांचवें मिनट में ही मिला जब अरायजीत सिंह हुंदल और सौरभ आनंद कुशवाहा के बीच एक तेज गोल ने गुरजोत सिंह को नजदीकी रेंज में मौका दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर मैग्नस मैककॉसलैंड ने इसे बखूबी संभाला।