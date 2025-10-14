Patrika LogoSwitch to English

भारत-पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों ने भी नहीं मिलाए हाथ, दोनों टीमों के बीच मुकाबला रहा ड्रॉ

पाकिस्तान से ड्रॉ खेलने से पहले भारत ने टूर्नामेंट के अपने शुरुआती दो मैच में ग्रेट ब्रिटेन (3-2) और न्यूजीलैंड (4-2) के खिलाफ जीत दर्ज की थी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 14, 2025

india vs pakistan

सुल्तान जोहोर कप में भारत और पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ी (Photo Credit - IANS)

Sultan of Johor Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच खेल के मैदान में स्थिति सामान्य नहीं है। एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, से खिताब लेने से इनकार कर दिया था। महिला विश्व कप में भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था। लेकिन हॉकी के मैदान में बिल्कुल अलग दृश्य देखने को मिले हैं।

मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप खेला जा रहा है। मंगलवार को जोहोर बाहरु में भारत और पाकिस्तान की अंडर-21 हॉकी टीम आमने-सामने थी। उम्मीद के मुताबिक दोनों देशों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाए, लेकिन दोनों पक्षों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को हाई-फाइव दिए। हाई-फाइव एक हाथ का इशारा है जिसमें लोग हवा में किसी उपलब्धि का जश्न मनाने या बधाई देने के लिए एक-दूसरे के हाथ पर थपकी मारते हैं।

भारत द्वारा एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ मिलाने से इनकार के बाद कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने खेल भावना का अपमान बताते हुए इस मुद्दे को आईसीसी के सामने उठाया था।

पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने भी अपने खिलाड़ियों को हाथ नहीं मिलाने वाली स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। खिलाड़ियों को बताया गया है कि अगर भारतीय खिलाड़ी मैच से पहले या बाद में हाथ नहीं मिलाते हैं, तो उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ जाना चाहिए।

भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया ये मुकाबला ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने 0-1 पिछड़ने के बाद दमदार वापसी की। मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की तरफ से अभिजीत सिंह हुंडाल (43वें मिनट), सौरव आनंद (47वें मिनट), मनमीत सिंह (53वें मिनट) ने गोल किया। पाकिस्तान की तरफ से हन्नान शाहिद (5वें मिनट) और सुफयान खान (39वें और 55वें मिनट) में गोल किया।

भारत ने टूर्नामेंट के अपने शुरुआती दो मैच में ग्रेट ब्रिटेन (3-2) और न्यूजीलैंड (4-2) के खिलाफ जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश के निर्देशन में शानदार प्रदर्शन कर रही है।

Updated on:

14 Oct 2025 10:12 pm

Published on:

14 Oct 2025 10:11 pm

भारत-पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों ने भी नहीं मिलाए हाथ, दोनों टीमों के बीच मुकाबला रहा ड्रॉ

