भारत-पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों ने भी नहीं मिलाए हाथ, दोनों टीमों के बीच मुकाबला रहा ड्रॉ

Sultan of Johor Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच खेल के मैदान में स्थिति सामान्य नहीं है। एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, से खिताब लेने से इनकार कर दिया था। महिला विश्व कप में भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था। लेकिन हॉकी के मैदान में बिल्कुल अलग दृश्य देखने को मिले हैं।