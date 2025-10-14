SL-W vs NZ-W: निलाक्षिका सिल्वा ने वनडे वर्ल्ड कप में लगाई सबसे तेज फिफ्टी, श्रीलंका को पहली जीत की तलाश

इसके बाद श्रीलंका ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए, जिसका असर रन गति पर पड़ा। हसिनी परेरा ने 44 और हर्षिता समरविक्रमा ने 26 रन बनाए। मजबूत शुरुआत के बावजूद श्रीलंका अपनी रन गति को नहीं बढ़ा सकी थी। यही कारण था कि एक समय स्कोर 250 के आस-पास जाता नहीं दिख रहा था, लेकिन निलाक्षिका सिल्वा ने 28 गेंद पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 55 रन की पारी खेल टीम का स्कोर 6 विकेट पर 258 तक पहुंचाया।