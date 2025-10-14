Patrika LogoSwitch to English

SL-W vs NZ-W: निलाक्षिका सिल्वा ने वनडे वर्ल्ड कप में लगाई सबसे तेज फिफ्टी, श्रीलंका को पहली जीत की तलाश

Nilakshika Silva: श्रीलंका की निलाक्षिका सिल्वा ने 28 गेंद पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 55 रन की पारी खेली।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 14, 2025

Nilakshika Silva

निलाक्षिका सिल्वा, श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर (Photo Credit- ICC@X)

SL-W vs NZ-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: महिला वनडे वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत की तलाश कर रही श्रीलंका ने कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद अहम मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 258 रन बनाए हैं।

श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू और विस्मी गुनारत्ने ने टीम को मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 23.1 ओवर में 101 रन की साझेदारी की। अट्टापट्टू 72 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद 125 के स्कोर पर विस्मी 83 गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हुईं।

इसके बाद श्रीलंका ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए, जिसका असर रन गति पर पड़ा। हसिनी परेरा ने 44 और हर्षिता समरविक्रमा ने 26 रन बनाए। मजबूत शुरुआत के बावजूद श्रीलंका अपनी रन गति को नहीं बढ़ा सकी थी। यही कारण था कि एक समय स्कोर 250 के आस-पास जाता नहीं दिख रहा था, लेकिन निलाक्षिका सिल्वा ने 28 गेंद पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 55 रन की पारी खेल टीम का स्कोर 6 विकेट पर 258 तक पहुंचाया।

निलाक्षिका की पारी नहीं आई होती, तो श्रीलंका की स्थिति बेहद खराब होती। महिला वनडे विश्व कप 2025 में निलाक्षिका सिल्वा की ओर से लगाया सबसे तेज अर्द्धशतक है। मौजूदा टूर्नामेंट में उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी 30 से कम गेंदों में अर्द्धशतक नहीं लगा सकी हैं।

न्यूजीलैंड के लिए सोफी डिवाइन ने बेहतरीन गेंदबाजी की। डिवाइन ने 9 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा ब्रि इलिंग ने 7 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए। रोजमेरी मायर को 1 विकेट मिला।

श्रीलंका विश्व कप की सह-मेजबान है। अब तक सभी 3 मैच कोलंबो में खेले गए हैं। इसके बावजूद टीम की जीत का खाता नहीं खुला है। श्रीलंका अंकतालिका में सातवें स्थान पर है। उसके नीचे सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने भी अपने तीनों मैच गंवाए हैं। 3 मैच में 1 जीत के साथ न्यूजीलैंड पांचवें स्थान पर है।

Women's World Cup 2025

Published on:

14 Oct 2025 07:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SL-W vs NZ-W: निलाक्षिका सिल्वा ने वनडे वर्ल्ड कप में लगाई सबसे तेज फिफ्टी, श्रीलंका को पहली जीत की तलाश

Women's World Cup 2025

