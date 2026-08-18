भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत सिंह सबसे अच्छे ड्रैग फ़्लिकर है और वह शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए पांच में से तीन गोल किए हैं। वह टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। उनके खतरे को देखते हुए पाकिस्तान के लेजेंड और नेशनल टीम के मौजूदा चीफ सिलेक्टर समीउल्लाह खान ने पाकिस्‍तान टीम को मैच से पहले सलाह देते हुए कहा है कि भारत को रोकने के लिए कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। उन्‍होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के कप्तान को सलाह दूंगा कि वे एक मजबूत डिफ़ेंस रखें और पहले क्वार्टर में भारत को कोई पेनल्टी कॉर्नर न दें।