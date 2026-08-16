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डायमंड लीग से पहले जूलियन वेबर ने बढ़ाई नीरज चोपड़ा की मुश्किलें, यूरोपियन चैंपियनशिप में फेंका 90.40 मीटर का थ्रो, जीता गोल्ड

जूलियन वेबर ने यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 90.40 मीटर का थ्रो फेंककर नीरज चोपड़ा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दोनों खिलाड़ी अगले हफ़्ते 21 अगस्त को लॉसेन डायमंड लीग में आमने सामने होंगे।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 16, 2026

Julian Weber,

जूलियन वेबर ने यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 90.40 मीटर का थ्रो फेंका (photo - IANS)

Julian Weber, European Athletics Championships: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। नीरज का सीडब्ल्यूजी में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था। वे 85.83 मीटर का थ्रो ही फेंक पाए थे। अब नीरज लॉसेन डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे और इसकी तैयारियों में जुट गए हैं।

जूलियन वेबर ने फेंका 90.40 मीटर का थ्रो

लेकिन इससे पहले जर्मनी के जूलियन वेबर ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वेबर ने शनिवार को बर्मिंघम में यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 90.40 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। इस थ्रो के साथ, वह श्रीलंका के वर्ल्ड लीडर और कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रुमेश पथिरागे के बाद इस सीज़न 90 मीटर का मार्क पार करने वाले दूसरे जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं।

जैकब वाल्डजेच से छीना खिताब

इस सीज़न के सबसे बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर रुमेश ने रोम डायमंड में 92.67 मीटर के नए पर्सनल बेस्ट के साथ 90 मीटर का आंकड़ा पार किया, जो कि वर्ल्ड लीड भी है। जर्मनी के 31 वर्षीय थ्रोअर का यूरोपियन चैंपियनशिप में यह दूसरा गोल्ड मेडल है और उन्होंने महाद्वीप में अपना दबदबा बनाए रखा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट जैकब वाल्डजेच से यह खिताब छीना है, जो 82.88 मीटर के थ्रो के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

नीरज ने सिर्फ एक बार फेंका है 90 मीटर का थ्रो

उन्होंने पहले थ्रो में 83.71 मीटर के मार्क के साथ बढ़त बनाई और आखिर तक अपनी बढ़त बनाए रखी, और आखिरी अटैम्प्ट में 90.40 मीटर के ज़बरदस्त थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इससे पहले वेबर ने केवल दो बार 90 मीटर से ज़्यादा का थ्रो किया था, जिसमें दोहा डायमंड लीग और पिछले साल ज़्यूरिख डायमंड लीग शामिल हैं, जहां उन्होंने 91.06 मीटर के अपने पर्सनल बेस्ट के साथ नीरज को हराया था। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार था जब दोनों थ्रोअर्स ने 90 मीटर से ज़्यादा का थ्रो किया था।

हालांकि नीरज अपने 90.23 मीटर के थ्रो में सुधार नहीं कर पाए हैं, लेकिन वेबर ने बाद में ज्यूरिख डायमंड लीग में 91.51 मीटर का अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया। यह उनका तीसरा 90+ मीटर का थ्रो और उनके करियर का तीसरा सबसे अच्छा थ्रो है।

उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी अगले हफ़्ते 21 अगस्त को लॉसेन डायमंड लीग में एक साथ हिस्सा लेंगे। इस इवेंट में वेबर और नीरज के अलावा वर्ल्ड लीडर पाथिराज, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन केशोरन वालकॉट और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट कर्टिस थॉम्पसन जैसे कड़े प्रतिद्वंद्वी भी शामिल होंगे।

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Updated on:

16 Aug 2026 01:07 pm

Published on:

16 Aug 2026 01:07 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / डायमंड लीग से पहले जूलियन वेबर ने बढ़ाई नीरज चोपड़ा की मुश्किलें, यूरोपियन चैंपियनशिप में फेंका 90.40 मीटर का थ्रो, जीता गोल्ड

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