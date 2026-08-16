डायमंड लीग से पहले जूलियन वेबर ने बढ़ाई नीरज चोपड़ा की मुश्किलें, यूरोपियन चैंपियनशिप में फेंका 90.40 मीटर का थ्रो, जीता गोल्ड

उन्होंने पहले थ्रो में 83.71 मीटर के मार्क के साथ बढ़त बनाई और आखिर तक अपनी बढ़त बनाए रखी, और आखिरी अटैम्प्ट में 90.40 मीटर के ज़बरदस्त थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इससे पहले वेबर ने केवल दो बार 90 मीटर से ज़्यादा का थ्रो किया था, जिसमें दोहा डायमंड लीग और पिछले साल ज़्यूरिख डायमंड लीग शामिल हैं, जहां उन्होंने 91.06 मीटर के अपने पर्सनल बेस्ट के साथ नीरज को हराया था। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार था जब दोनों थ्रोअर्स ने 90 मीटर से ज़्यादा का थ्रो किया था।