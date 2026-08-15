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Hockey World Cup 2026: हॉकी के मैदान पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास, फिर वेल्स को रौंद डाला

IND vs WAL: एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए वेल्स को 3-1 से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर से दो गोल किए, जबकि संजय राणा ने भी एक गोल दागा।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 15, 2026

India vs Wales

भारत बनाम वेल्स (फोटो- Hockey India)

India vs Wales Hockey Match Highlights: FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में मैदान पर कदम रखते ही भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। वह 16 वर्ल्डकप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। में शनिवार को भारत ने वेल्स पर 3-1 से शानदार जीत हासिल की। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर से 2 गोल किए। इसके अलावा संजय ने एक गोल दागा। संजय राणा ने भारत के लिए पहला गोल दिया। बाद में हरमनप्रीत ने बढ़त को दोगुना कर दिया। भारतीय कप्तान ने तीसरे क्वार्टर में भी एक और गोल दागकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया, जिसके बाद वेल्स आखिरी क्वार्टर में एक सांत्वना गोल ही कर सका।

शुरुआत में मिली कड़ी टक्कर

भारतीय टीम को मैच की शुरुआत में ही कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि वेल्स की शुरुआत आक्रामक थी। हालांकि, गोलकीपर सूरज करकेरा ने शानदार बचाव किया। धीरे-धीरे भारत ने मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए लगातार दो पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए। संजय ने नौवें मिनट में दूसरे मौके को भुनाकर मैच का खाता खोला। इसके बाद भारत को एक और पेनाल्टी कॉर्नर हासिल हुआ, जिसमें हरमनप्रीत ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क ड्रैग-फ्लिक से जल्द ही स्कोर 2-0 कर दिया।

हालांकि, दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में वेल्स के पास अंतर कम करने का शानदार मौका था। प्रिचर्ड भारतीय गोलकीपर के सामने थे। वह गोलकीपर को छकाने में तो कामयाब रहे, लेकिन उनका शॉट नियर पोस्ट से टकरा गया। इसी के साथ वेल्स ने शानदार मौका गंवा दिया। भारत ने बॉल पर अपना कब्जा बनाए रखा और मौके बनाना जारी रखा। दूसरे क्वार्टर के आखिर में एक तेज जवाबी हमले के बाद राजिंदर गोल करने के करीब पहुंचे। हालांकि, सर्कल के किनारे से उनका शॉट बाहर चला गया और भारत हाफ-टाइम तक 2-0 से आगे रहा।

आखिरी मिनट तक जारी रहा मैच का रोमांच

तीसरे क्वार्टर में भारत को ज्यादा परेशानी नहीं हुई और उनके डिफेंस ने वेल्स की सर्कल में घुसने की कोशिशों का बखूबी सामना किया। हरमनप्रीत ने क्वार्टर के 13वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। एक और पेनाल्टी कॉर्नर से मौका मिला और कप्तान ने बाईं ओर से सटीक ड्रैग-फ्लिक लगाकर भारत की बढ़त को 3-0 कर दिया। आखिरी क्वार्टर के 11वें मिनट में भारतीय गोल के सामने हुई गहमागहमी के बाद वेल्स ने आखिरकार गोल कर ही दिया। लेकिन भारत 3-1 जीत गया।

भारत ने तीनों पॉइंट्स हासिल किए और अपने वर्ल्ड कप अभियान की जीत के साथ शुरुआत की। भारत का अगला मुकाबला सोमवार को इंग्लैंड से होगा, जिसके बाद 19 अगस्त को पूल-डी के अपने आखिरी मैच में उसका सामना पाकिस्तान से होगा।

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Updated on:

15 Aug 2026 08:11 pm

Published on:

15 Aug 2026 08:07 pm

Hindi News / Sports / Hockey World Cup 2026: हॉकी के मैदान पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास, फिर वेल्स को रौंद डाला

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