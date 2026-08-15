Hockey World Cup 2026: हॉकी के मैदान पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास, फिर वेल्स को रौंद डाला

India vs Wales Hockey Match Highlights: FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में मैदान पर कदम रखते ही भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। वह 16 वर्ल्डकप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। में शनिवार को भारत ने वेल्स पर 3-1 से शानदार जीत हासिल की। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर से 2 गोल किए। इसके अलावा संजय ने एक गोल दागा। संजय राणा ने भारत के लिए पहला गोल दिया। बाद में हरमनप्रीत ने बढ़त को दोगुना कर दिया। भारतीय कप्तान ने तीसरे क्वार्टर में भी एक और गोल दागकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया, जिसके बाद वेल्स आखिरी क्वार्टर में एक सांत्वना गोल ही कर सका।