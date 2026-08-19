BWF World Championships: 18 साल के इस खिलाड़ी से उलटफेर का शिकार हुए लक्ष्य सेन, हार के साथ टूर्नामेंट से हुए बाहर

आखिरी गेम में टैन ने अपने बेहतरीन नेट प्ले और जबरदस्त स्मैश से लक्ष्य को परेशान किया। कोर्ट बदलने के समय अमेरिकी खिलाड़ी सात प्वाइंट से आगे था, जिससे लक्ष्य पर भारी अंतर पाटने का दबाव आ गया। हालांकि, भारतीय शटलर ने शानदार वापसी करते हुए लगातार छह प्वाइंट हासिल किए, जिससे अंतर घटकर सिर्फ दो प्वाइंट (10-12) रह गया और उनकी चुनौती को नई उम्मीद मिली। जब टैन 17-15 से आगे थे, तो उन्हें सिर में चोट (संभावित कनकशन) के कारण मेडिकल मदद लेनी पड़ी। इस रुकावट से लक्ष्य की लय बिगड़ती दिखी और अगले छह प्वाइंट में से भारतीय खिलाड़ी सिर्फ दो ही जीत सका, जबकि अमेरिकी खिलाड़ी ने यादगार जीत हासिल की।