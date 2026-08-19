Hockey World Cup 2026: आज टीम इंडिया हारी तो टूट जाएगा 50 साल का सपना, पाकिस्तान के साथ ‘करो या मरो’ मुकाबला

टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रुप डी की 4 टीमों के बीच चौथे स्थान पर है। टीम ने अपने 2 मैचों में एक ड्रॉ खेला है, जबकि एक मैच गंवाया है। भारत-पाकिस्तान मैचों पर गौर करें, तो दोनों टीमें कुल 183 बार आमने-सामने हुई हैं। इसमें पाकिस्तान ने 82 मैच जीते हैं, जबकि भारतीय टीम ने 69 मैचों में जीत हासिल की है। 32 मैच ड्रॉ रहे हैं। हॉकी विश्व कप में दोनों टीमें कुल 5 बार आमने-सामने आई हैं। इसमें भारत का पलड़ा भारी है। भारत ने 3 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 2 मैचों में सफलता मिली है। आखिरी बार दोनों टीमें 2010 विश्व कप में भिड़ी थीं और तब भारत ने 4-1 से जीत दर्ज की थी।