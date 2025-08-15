Patrika LogoSwitch to English

पैडल गेम्स आने वाले पांच साल में भारत में बहुत तरक्की करेगा : महेश भूपति

भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने कहा कि टीवी पर मैच देखने से सब कुछ आसान लगता है, लेकिन यहां आकर देखना एकदम अलग अनुभव है और वास्तविकता कहीं अधिक मुश्किल है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 15, 2025

Mahesh Bhupathi
Mahesh Bhupathi

Padel games: मुंबई के नेस्को में आइकोनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स द्वारा प्रस्तुत और मैसूर द्वारा संचालित मेटियोरा डेवलपर्स वर्ल्ड पैडल लीग जारी है। भारत के सबसे तेजी से बढ़ते खेल पैडल को समर्थन देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां यहां पहुंच रही हैं। टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने भी वर्ल्ड पैडल लीग का दौरा किया।

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी जिस तरह इस खेल के प्रति उत्सुकता दिखा रही है, उसे देखते हुए यह खेल भारत में जल्द ही लोकप्रिय हो जाएगा। पिछले पांच वर्षों में इस खेल ने भारत में जिस गति से विस्तार किया है, वह सराहनीय है।

महेश भूपति ने कहा कि इस साल दो नई फ्रेंचाइजी के जुड़ने से खेल और रोचक हो गया है। भारत में यह नया खेल है लेकिन तेजी से विकास कर रहा है। इसके विकास को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले पांच साल में इसका इकोसिस्टम काफी विकसित हो जाएगा। यह युवाओं का खेल है और हम वर्ल्ड स्टेज पर भारतीयों को भी प्रतिस्पर्धा करते देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं वर्ल्ड पैडल लीग जैसी स्टेज पर भारतीय टीमें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती नजर आएं।

इस मौके पर भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव भी मौजूद थे। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और पैडल गेम को लेकर अपना उत्साह व्यक्त किया।

कपिल देव ने कहा कि टीवी पर मैच देखने से सब कुछ आसान लगता है, लेकिन यहां आकर देखना एकदम अलग अनुभव है और वास्तविकता कहीं अधिक मुश्किल है। यहां हैंड-आई कोऑर्डिनेशन का बेजोड़ खेल देखने के लिए मिलता है। यह गेम भारत में अभी नया है। पैडल लीग ने इसे एक ऐसा मंच दिया है जिसकी इस खेल को दरकार थी। यहां आकर युवा प्रतिभा खुद को निखार सकती हैं और व्यक्त कर सकती हैं। कपिल देव ने भी इस गेम के एक दिन भारत में भी बहुत लोकप्रिय होने की उम्मीद जताई।

