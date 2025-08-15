पैडल गेम्स आने वाले पांच साल में भारत में बहुत तरक्की करेगा : महेश भूपति

कपिल देव ने कहा कि टीवी पर मैच देखने से सब कुछ आसान लगता है, लेकिन यहां आकर देखना एकदम अलग अनुभव है और वास्तविकता कहीं अधिक मुश्किल है। यहां हैंड-आई कोऑर्डिनेशन का बेजोड़ खेल देखने के लिए मिलता है। यह गेम भारत में अभी नया है। पैडल लीग ने इसे एक ऐसा मंच दिया है जिसकी इस खेल को दरकार थी। यहां आकर युवा प्रतिभा खुद को निखार सकती हैं और व्यक्त कर सकती हैं। कपिल देव ने भी इस गेम के एक दिन भारत में भी बहुत लोकप्रिय होने की उम्मीद जताई।