रोनाल्डो-जॉर्जिना का ब्रेकअप हुआ तो मिलेगा जिंदगीभर हर महीने एक करोड़ रुपए!

बता दें कि जॉर्जिना ने अपनी पहचान खुद बनाई है। Gucci की दुकान में सेल्स असिस्टेंट से शुरुआत कर उन्होंने मॉडलिंग, Influencer रोल, Netflix डॉक्युमेंट्री I Am Georgina और अपने फैशन ब्रांड OM By G जैसे वेंचर्स के माध्यम से ये मुकाम हासिल किया है। Netflix डॉक्यू-सीरीज़ Soy Georgina (I Am Georgina) में वह खुद बतौर एक्जिक्युटिव प्रोड्यूसर हैं, जिसने उनके वैश्विक प्रभाव को और मजबूत किया है। जॉर्जिना रोड्रिग्ज ने खुद की मेहनत और स्मार्ट ब्रांडिंग से करोड़ों डॉलर की संपत्ति बनाई है। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की संपत्ति इससे कहीं अधिक है।