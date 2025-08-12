12 अगस्त 2025,

मंगलवार

शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
अन्य खेल

रोनाल्डो-जॉर्जिना का ब्रेकअप हुआ तो मिलेगा जिंदगीभर हर महीने एक करोड़ रुपए!

जॉर्जिना रोड्रिग्ज ने अपनी पहचान खुद बनाई है। Gucci की दुकान में सेल्स असिस्टेंट से शुरुआत कर उन्होंने मॉडलिंग, Influencer रोल, Netflix डॉक्युमेंट्री I Am Georgina और अपने फैशन ब्रांड OM By G जैसे वेंचर्स के माध्यम से ये मुकाम हासिल किया है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 12, 2025

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्ज (Photo - IANS)

फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिग्ज ने जुलाई 2025 तक खुद लगभग 12 मिलियन डॉलर (लगभग 100 करोड़ रुपये) की संपत्ति जमा कर ली है। उनकी कमाई का प्रमुख हिस्सा मॉडलिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और बिजनेस वेंचर्स से आता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुल संपत्ति 1 बिलियन डॉलर आंकी गई है। अपने फुटबॉल करियर, ब्रांड डील्स और सीआर7 लाइसेंस वाले वेंचर्स से लाखों डॉलर कमाते हैं।

ब्रेकअप के बाद हर माह इतने हजार डॉलर

यदि कभी उनके बीच रिश्ता टूटता है (बिना विवाह के भी) तो कहा जा रहा है कि जॉर्जिना को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं। जिंदगी भर के लिए प्रति माह 114,000 डॉलर से भी अधिक हो सकती है। साथ ही लाल फिंका (La Finca) मद्रिद की आलीशान मंशन में उनके रहने का अधिकार भी उन्हें मिल सकता है, जिसे रोनाल्डो ने 2010 में 5.64 मिलियन डॉलर में खरीदा था।

जॉर्जिना ने ऐसे बनाई खुद की पहचान

बता दें कि जॉर्जिना ने अपनी पहचान खुद बनाई है। Gucci की दुकान में सेल्स असिस्टेंट से शुरुआत कर उन्होंने मॉडलिंग, Influencer रोल, Netflix डॉक्युमेंट्री I Am Georgina और अपने फैशन ब्रांड OM By G जैसे वेंचर्स के माध्यम से ये मुकाम हासिल किया है। Netflix डॉक्यू-सीरीज़ Soy Georgina (I Am Georgina) में वह खुद बतौर एक्जिक्युटिव प्रोड्यूसर हैं, जिसने उनके वैश्विक प्रभाव को और मजबूत किया है। जॉर्जिना रोड्रिग्ज ने खुद की मेहनत और स्मार्ट ब्रांडिंग से करोड़ों डॉलर की संपत्ति बनाई है। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की संपत्ति इससे कहीं अधिक है।

इतने बच्चों के पिता है रोनाल्डो

आपको बता दें कि रोनाल्डो और जॉर्जिना के चार बच्चे हैं। साल 2017 में एवा मारिया और मातेओ का जन्म सरोगेसी से हुआ था। वहीं 2017 में जॉर्जिना ने बेटी अलाना मार्टिना और 2022 में बेला एस्मेराल्डा का जन्म हुआ था। इसके अलावा एक बेटा भी है, जिसका जन्म 2010 में हुआ था। पिछले दिनों रोनाल्डो के नवजात बेटे का निधन हो गया था।

Published on:

12 Aug 2025 04:41 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / रोनाल्डो-जॉर्जिना का ब्रेकअप हुआ तो मिलेगा जिंदगीभर हर महीने एक करोड़ रुपए!

