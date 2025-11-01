2 घंटे 27 मिनट की इस फिल्म ने OTT पर मचाया तहलका, पहले नंबर पर कर रही है ट्रेंड

फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ (सोर्स: X @Him_Doot)
OTT Trending Film: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कंटेंट देखने का आज के समय में सबसे बड़ा जरिया बन गया है। अधिकतर फिल्में या वेब सीरीज OTT प्लेटफार्म पर रिलीज होती है। दर्शकों को भी घर बैठे एंटरटेनमेंट का साधन मिल जाता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों का इंतजार अब सिनेमाघरों जितना ही रोमांचक हो गया है।
अभी हाल ही में एक फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है, जिसने खूब सुर्खियां बटोर ली हैं। साथ ही ये फिल्म टॉप ट्रेंडिंग पर पहुंच गई है। ये फिल्म है ‘इडली कढ़ाई'। फिल्म में धनुष के साथ नित्या मेनन और शालिनी पांडे जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं।
साउथ के सुपरस्टार धनुष की नई फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई है और रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। तमिल भाषा में बनी इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी रिलीज किया गया है, जिससे उत्तर भारत के दर्शकों में भी इसे खूब पसंद किया जा रहा है।
धनुष की फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ सिनेमाघरों में 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।। धनुष ने आकाश भास्करन और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई दे रही हैं। इस फिल्म को धनुष ने ही डायरेक्ट किया है।
फिल्म में धनुष की नानी भी पहली बार एक्टिंग करती दिखाई दे रही हैं। लोगों को यह फिल्म पसंद आ रही है। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 50.33 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 71.68 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन दर्ज कराया था।
कहानी एक छोटे कस्बे के युवक मुरुगन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की नाश्ते की मशहूर दुकान 'इडली कढ़ाई' में काम करता है। हालांकि, मुरुगन के सपने इस दुकान से कहीं बड़े हैं। वह अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है और कुछ नया करने के लिए घर छोड़ देता है।
लेकिन तभी समय करवट लेता है, जब उसे अपने पिता के निधन की खबर मिलती है और उसे वापस लौटना पड़ता है। आगे की कहानी मुरुगन के संघर्ष, सपनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच की जद्दोजहद को खूबसूरती से दिखाती है। फिल्म की कहानी और धनुष के दमदार अभिनय ने इसे ओटीटी पर हिट बना दिया है।
