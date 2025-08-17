विवादों के बाद आर्यन खान का OTT पर कमबैक, ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में दर्शकों को दिखेगा अलग अवतार

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बॉलीवुड की दुनिया पर आधारित है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यह सीरीज दर्शकों को एंटरटेन करने का फुल पैकेज होगी। बता दें कि आर्यन खान इस वेब सीरीज से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है।

फर्स्ट लुक में बॉबी देओल, राघव जुयाल और मोना सिंह जैसे कलाकारों को भी मेंशन किया गया है, जिससे पता चलता है कि ये कलाकार भी इस सीरीज में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के फर्स्ट लुक ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आर्यन खान निर्देशन में कितने सफल होते हैं और क्या यह सीरीज दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है।