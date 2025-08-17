Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

विवादों के बाद आर्यन खान का OTT पर कमबैक, ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में दर्शकों को दिखेगा अलग अवतार

Aryan Khan comeback on OTT: विवादों से घिरे रहने के बाद अब आर्यन खान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के साथ वापसी कर रहे हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 17, 2025

विवादों के बाद आर्यन खान का OTT पर कमबैक, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दर्शकों को दिखेगा अलग अवतार
Ba***ds of Bollywood (Image: X)

Aryan Khan: शाहरुख खान के बेटे विवादों से घिरे रहने के बाद अब आर्यन खान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले है। दरअसल आर्यन खान अब निर्देशन के दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं।

आर्यन खान का OTT पर कमबैक

वीडियो की शुरुआत आर्यन खान से होती है, जो अपने पिता शाहरुख खान की फिल्म 'मोहब्बतें' का मशहूर डायलॉग 'एक लड़की थी दीवानी सी…' बोलते हैं। इसके बाद 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। इस झलक में लक्ष्य लालवानी और आन्या सिंह की प्रेम कहानी नजर आती है, जिसमें बॉलीवुड फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन और ड्रामा है।

ये भी पढ़ें

Elvish Yadav Firing: एल्विश यादव के घर हुई 25 से 30 राउंड फायरिंग, पुलिस ने दी अहम जानकारी, CCTV में दिखे बदमाश
TV न्यूज
Elvish Yadav Gurugram residence

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड'

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बॉलीवुड की दुनिया पर आधारित है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यह सीरीज दर्शकों को एंटरटेन करने का फुल पैकेज होगी। बता दें कि आर्यन खान इस वेब सीरीज से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है।
फर्स्ट लुक में बॉबी देओल, राघव जुयाल और मोना सिंह जैसे कलाकारों को भी मेंशन किया गया है, जिससे पता चलता है कि ये कलाकार भी इस सीरीज में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के फर्स्ट लुक ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आर्यन खान निर्देशन में कितने सफल होते हैं और क्या यह सीरीज दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Aug 2025 12:43 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / विवादों के बाद आर्यन खान का OTT पर कमबैक, ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में दर्शकों को दिखेगा अलग अवतार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.