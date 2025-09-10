Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को आया गुस्सा, कुनिका पर निकाली भड़ास, बोलीं- ये हैं मेरे संस्कार…

Bigg Boss 19 Update: बिग बॉस 19 के घर में लड़ाइयों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन हर एपिसोड दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं, तान्या और कुनिका की लड़ाई भी तूल पकड़ रही है। सभी घर वाले कुनिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्हें उनके संस्कारों वाले बयान पर खरी-खोटी सुना रहे हैं। जहां पहले तान्या मित्तल ने कुनिका को कोई जवाब नहीं दिया और रोकर चुप हो गई थीं, लेकिन अब उन्होंने कुनिका को करारा जवाब दिया है।
तान्या मित्तल-नीलम और कुनिका का ग्रुप पूरी तरह से टूट चुका है। कुनिका तान्या की मां ने उन्हें बेसिक चीजें नहीं सिखाई हैं, वह पापा की परी हैं, ऐसी बातें कहती हुई दिखाई दीं थी। कुनिका को 'मां' बुलाने वाली तान्या को उनके ये ताने सुनकर काफी दुख पहुंचा था, अब तान्या ने टास्क के दौरान अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कुनिका को अपने संस्कारों के बारे में बताया।
तान्या ने कुनिका के सामने बैठकर कहा, "ये कौन सी दुनिया का सच है जिसमें एक लड़की को इस आधार पर जज किया जाता है कि तुमने स्ट्रगल ही नहीं किया। आप आए हो मेरा स्ट्रगल देखने। किसी की मां के बारे में एक बार नहीं 2 बार नहीं तीन बार बोलोगे तो वह कब तक सहेगा बच्चा। अपने लिए ये सुनने के बाद कि तुम्हें बिग बॉस की टीम क्यों लेकर आई, तब भी मैं चुप रही आपको पलटकर जवाब नहीं दिया और यही मेरी मां के संस्कार हैं और परवरिश है। आपको मैं मां के रूप में कभी सोच ही नहीं सकती।"
गौरव ने भी तान्या मित्तल को सपोर्ट करते हुए कहा, "एक शेरनी कभी अपने बच्चों को खाती हैं क्या? आपने तो उन्हीं को टांग दिया। सिर्फ एक टास्क के लिए। हम लोगों में से कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि आपके मन में क्या है। एक सेकंड का भी मलाल, एक सेकंड का भी दुख नहीं है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऊपर से आप हंस रही हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। नजर उठाकर देखिए दरवाजे पर आपको सुनाने के लिए कितनी भीड़ लगी है।"
बता दें, बिग बॉस ने घरवालों को एक टास्क दिया था जिसमें एक कंटेस्टेंट को चुप बैठतक केवल सुनना था। वहीं दूसरे को उसे पोक करना यानी कुछ ऐसा कहना था जिससे सामने वाले को गुस्सा आए, लेकिन गेम में ट्विस्ट यही था कि कंटेस्टेंट को अपनी बुराई सुनकर भी चुप रहना था और यही कनिका ने किया उन्होंने तान्या को उनके संस्कारों पर तंज कसा और परवरिश पर बात की थी जिसके बाद तान्या फूट-फूटकर रोई थीं। अब उसी का जवाब तान्या ने दिया है। बिग बॉस 19 में आगे क्या होता है कौन ये टास्क जीतता है ये देखना होगा।