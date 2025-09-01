Patrika LogoSwitch to English

एक रहस्य, एक महल और एक रूहानी प्रेम कहानी! आज भी है ये हॉरर फिल्मों नंबर वन पर

Horror Film: एक रहस्य से लिपटी कहानी, एक भव्य महल जो अपने भीतर कई राज छुपाए बैठा है, और एक रूहानी प्रेम कहानी - इन तीनों को मिलकर एक ऐसी हॉरर फिल्म बनाया गया हैं जिसने आज भी दर्शकों के दिलों में खौफ और दर्दनाक डर पैदा कर रखा है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 01, 2025

एक रहस्य, एक महल और एक रूहानी प्रेम कहानी! आज भी है ये हॉरर फिल्मों नंबर वन पर
हॉरर फिल्म (फोटो सोर्स: X)

Mysterious And Horror Film: अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाए, तो '1920: ईविल रिटर्न्स' आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ये फिल्म न सिर्फ डराती है, बल्कि अपने रहस्य और सस्पेंस से आपको अंत तक बांधे रखती है।

आज भी है ये हॉरर फिल्मों नंबर वन पर

'1920: ईविल रिटर्न्स' साल 2012 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी कहानी हमें 1920 के दशक में ले जाती है, जहां एक पुराने महल, रहस्यमयी आत्मा और एक प्रेम कहानी का संगम देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी एक कवि और एक रहस्यमयी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी आत्मा पर किसी भूत का साया है।

बता दें कि विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आफताब शिवदासानी ने कवि जयदेव वर्मा का दमदार किरदार निभाया है। टिया बाजपेयी ने रहस्यमयी लड़की स्मृति के रोल में डर और मासूमियत का जबरदस्त मिश्रण पेश किया है। विद्या मालवडे और शरद केलकर ने भी सहायक भूमिकाओं में शानदार अभिनय किया है। इन सभी कलाकारों ने मिलकर फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है।

फिल्म की खासियत

दरअसल, इस फिल्म की खासियत ये है कि इसमें हॉरर सिर्फ अचानक आने वाले "जंप स्केयर्स" तक सीमित नहीं है। इसका डर मनोवैज्ञानिक है, जो धीरे-धीरे आपकी नसों में समा जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, लोकेशन, कैमरा वर्क और परफॉर्मेंस - हर एक एलिमेंट आपको असहज कर देता है।

सफल हॉरर फिल्म

'1920: ईविल रिटर्न्स' महज 90 करोड़ के बजट में बनी थी, बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 करोड़ ज्यादा की कमाई की थी। यह उस दौर की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में से एक मानी जाती है। बता दें कि सबसे खास बात ये है कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको किसी ओटीटी सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर इसे बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं, जहां इसे अब तक 110 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इससे पता चलता है कि आज भी ये फिल्म लोगों को उतना ही डराती है, जितना 13 साल पहले डराती थी। तो अगर आप डर का असली अनुभव लेना चाहते हैं, तो '1920: ईविल रिटर्न्स' आपके लिए ही है।

Hindi News / Entertainment / OTT News / एक रहस्य, एक महल और एक रूहानी प्रेम कहानी! आज भी है ये हॉरर फिल्मों नंबर वन पर

