एक रहस्य, एक महल और एक रूहानी प्रेम कहानी! आज भी है ये हॉरर फिल्मों नंबर वन पर

'1920: ईविल रिटर्न्स' महज 90 करोड़ के बजट में बनी थी, बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 करोड़ ज्यादा की कमाई की थी। यह उस दौर की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में से एक मानी जाती है। बता दें कि सबसे खास बात ये है कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको किसी ओटीटी सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर इसे बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं, जहां इसे अब तक 110 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इससे पता चलता है कि आज भी ये फिल्म लोगों को उतना ही डराती है, जितना 13 साल पहले डराती थी। तो अगर आप डर का असली अनुभव लेना चाहते हैं, तो '1920: ईविल रिटर्न्स' आपके लिए ही है।