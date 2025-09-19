पवन सिंह ने बीच में छोड़ा Rise and Fall शो, फैमिली पहुंची लेने, चौंकाने वाली वजह आई सामने

Rise and Fall Show Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अमेजन MX प्लेयर के रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि पवन सिंह ने शो बीच में ही छोड़ दिया है। इस शो की TRP पवन की वजह से लगातार बढ़ रही थी, और उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे, उनका हर कंटेस्टेंट के साथ व्यवहार उन्हें सभी का फेवरेट बना रहा था। धनश्री के साथ उनके फ्लर्ट की भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी। ऐसे में उनके अचानक चले जाने से फैंस और शो के बाकी कंटेस्टेंट हैरान हो रहे हैं।
IANS को शो से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि पवन सिंह को लेने खुद उनका परिवार शो के सेट पर पहुंचा था। जब बाकी कंटेस्टेंट को पता चला कि पवन शो छोड़ रहे हैं, तो हर कोई दंग रह गया। जाते-जाते पवन ने इसके पीछे का कारण बताया और उन्होंने साफ किया कि वह शो में एक कंटेस्टेंट बनकर नहीं आए थे, बल्कि कुछ समय के लिए मेहमान बनकर शो का हिस्सा बने थे।
पवन सिंह का राइज एंड फॉल शो के दौरान बेबाक अंदाज लोगों को खूब पसंद आया था। उन्होंने होस्ट अशनीर ग्रोवर के साथ खुलकर बातचीत की। उनकी मस्ती, नयनदीप रक्षित के साथ डांस और धनश्री वर्मा के साथ बातचीत के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहे। वहीं, इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात की थी। पवन सिंह ने बताया था कि कैसे उनका प्यार अधूरा रह गया था और अब उनका तलाक भी होने वाला है।
पवन सिंह से पहले पहलवान संगीता फोगाट भी अपने ससुर के निधन की वजह से शो छोड़ चुकी हैं। अब पवन की इस अचानक विदाई से फैंस को बड़ा झटका लगा है। देखना यह होगा कि क्या शो के मेकर्स पवन सिंह की जगह किसी नए सुपरस्टार को लाते हैं या नहीं।