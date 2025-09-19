पवन सिंह ने बीच में छोड़ा Rise and Fall शो, फैमिली पहुंची लेने, चौंकाने वाली वजह आई सामने

Rise and Fall Show Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अमेजन MX प्लेयर के रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि पवन सिंह ने शो बीच में ही छोड़ दिया है। इस शो की TRP पवन की वजह से लगातार बढ़ रही थी, और उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे, उनका हर कंटेस्टेंट के साथ व्यवहार उन्हें सभी का फेवरेट बना रहा था। धनश्री के साथ उनके फ्लर्ट की भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी। ऐसे में उनके अचानक चले जाने से फैंस और शो के बाकी कंटेस्टेंट हैरान हो रहे हैं।