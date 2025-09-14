Rise and Fall की इस कंटेस्टेंट पर टूटा दुखों का पहाड़, घर के इस सदस्य की हुई मौत, आनन- फानन में छोड़ा शो

Sangeeta Phogat Father in Law Death: बजरंग पूनिया की पत्नी संगीता फोगाट इस समय अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। जिस समय वह शो की शूटिंग कर रही थी तब ही उन्हें खबर मिली की उनके ससुर यानी बजरंग पूनिया के पिता का निधन हो गया है। इस खबर के सुनते ही संगीता फोगाट हैरान रह गईं और आनन-फानन में शो छोड़ दिया और घर आ गई। अब उनका रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, वह अपने ससुर से बेहद प्यार करती थीं और उनके जाने से वह काफी दुखी हो गई हैं। वहीं, रेसलिंग जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
संगीता फोगाट के पति पहलवान बजरंग पूनिया के पिता बलवान पूनिया का 11 सितंबर की शाम को निधन हो गया था। वहीं, खुद बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा अपने फैंस को इस खबर की जानकारी दी थी। बजरंग पुनिया ने लिखा था, “पिता की मेहनत से ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। वह हमारे घर की रीढ़ थे और अब वह हमारे बीच में नहीं रहे।”
बलवान पूनिया लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और इसी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बलवान पूनिया के पार्थिव शरीर को हरियाणा के झज्जर जिले के खुड्डन गांव में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इसके बाद बजरंग के बड़े भाई हरेंद्र ने पिता की पार्थिव को मुख्यााग्नि दी। रेसलर साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान और बबीता फोगाट के पति विवेक सुहाग भी पूनिया के अंतिम संस्कार में पहुंचे।
बलवान पूनिया खुद भी एक पहलवान थे और उनकी वजह से ही बेटे बजरंग इस खेल में आए थे। पिता होने के नाते उन्होंने बजरंग पूनिया को सभी दांव-पेच सिखाए थे। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी बजरंग पूनिया के पिता के निधन पर दुख जताया। सैलजा ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करें।