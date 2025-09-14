Rise and Fall की इस कंटेस्टेंट पर टूटा दुखों का पहाड़, घर के इस सदस्य की हुई मौत, आनन- फानन में छोड़ा शो

Sangeeta Phogat Father in Law Death: बजरंग पूनिया की पत्नी संगीता फोगाट इस समय अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। जिस समय वह शो की शूटिंग कर रही थी तब ही उन्हें खबर मिली की उनके ससुर यानी बजरंग पूनिया के पिता का निधन हो गया है। इस खबर के सुनते ही संगीता फोगाट हैरान रह गईं और आनन-फानन में शो छोड़ दिया और घर आ गई। अब उनका रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, वह अपने ससुर से बेहद प्यार करती थीं और उनके जाने से वह काफी दुखी हो गई हैं। वहीं, रेसलिंग जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।