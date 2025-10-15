Rise And Fall के विनर का नाम आया सामने, एक Tweet से हुआ खुलासा

राइज एंड फॉल सीजन 1 को मिला अपना विनर
Rise And Fall Winner: प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 1 को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि पहले सीजन का खिताब मशहूर यूट्यूबर आरुष भोला ने अपने नाम कर लिया है। एक ट्वीट के मुताबिक आरुष भोला ने इस सीजन की ट्रॉफी जीत ली है। शो के विनर बनने के बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस खबर ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है।
सोशल मीडिया ट्विटर पर एक BB Insider HQ नाम से पेज है उसी पर राइज एंड फॉल सीजन 1 के विनर के नाम पर आरुष भोला का नाम लिखा हुआ है। इसी के बाद से खबर आई कि अश्नीर ग्रोवर को अपने पहले सीजन का पहला विनर मिल गया है। हालांकि, प्राइम वीडियो की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही अभी कोई ऐसा एपिसोड आया है जिसमें आरुष भोला का नाम विनर के रूप में हो।
बता दें, अश्नीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए गए शो राइज एंड फॉल सीजन 1 ने शुरुआत में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। ये वहीं शो हैं जो बिग बॉस 19 को TRP में गिराकर नंबर 1 बना। शो को खास बनाने के लिए मेकर्स ने भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का सहारा लिया था और उन्हें मेहमान की तरह 2 हफ्ते शो में रखा था। पवन सिंह को लेकर फैंस मान रहे थे कि वही विनर बनेंगे। हालांकि, अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान देने के लिए पवन सिंह ने बीच में ही शो को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया था। अब कहा जा रहा है कि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, मनीषा रानी और अरबाज पटेल, आकृति नेगी को हराकर फिनाले में यूट्यूबर आरुष भोला ने बाजी मार ली है।
'राइज एंड फॉल' शो की प्राइज मनी भी सामने आ रही है। जो लगभग 30 लाख रुपये बताई जा रही है। अगर आरुष भोला ये शो जीतते हैं तो उन्हें ये राशि मिलेगी और उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी होगी। आरुष भोला खुद एक फेमस यूट्यूबर हैं और उनके व्लॉग दर्शकों को काफी पसंद भी आते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है इसी वजह से वह इस सीजन के विनर बने हैं। खैर, अब फिनाले में ही साफ हो पाएगा कि यह खबर सही है या विनर कोई और बनेगा।
