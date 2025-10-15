Rise And Fall के विनर का नाम आया सामने, एक Tweet से हुआ खुलासा

बता दें, अश्नीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए गए शो राइज एंड फॉल सीजन 1 ने शुरुआत में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। ये वहीं शो हैं जो बिग बॉस 19 को TRP में गिराकर नंबर 1 बना। शो को खास बनाने के लिए मेकर्स ने भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का सहारा लिया था और उन्हें मेहमान की तरह 2 हफ्ते शो में रखा था। पवन सिंह को लेकर फैंस मान रहे थे कि वही विनर बनेंगे। हालांकि, अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान देने के लिए पवन सिंह ने बीच में ही शो को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया था। अब कहा जा रहा है कि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, मनीषा रानी और अरबाज पटेल, आकृति नेगी को हराकर फिनाले में यूट्यूबर आरुष भोला ने बाजी मार ली है।