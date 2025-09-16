Patrika LogoSwitch to English

Tanya Mittal का फूटा लग्जरी हाउस को लेकर भांडा! ग्वालियर वाले घर का वीडियो हुआ वायरल

Tanya Mittal Luxury House: 7 स्टार होटल को छोटा और अंबानी के घर से अपने हाउस को बड़ा बताने वाली तान्या मित्तल की सच्चाई सामने आ गई है। उनके ग्वालियर के घर की एक वीडियो वायरल हो रही है। जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। उनके घर के नीचे एक राशन की दुकान है और जिस तरह का वह घर बताती हैं वैसा कोसो दूर तक नहीं हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 16, 2025

Tanya Mittal Gwalior House video
तान्या मित्तल के घर की एक्स से ली गई तस्वीर

Tanya Mittal Gwalior House Video: 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल अपनी लाइफस्टाइल और पैसों के बारे में बड़े-बड़े दावे करती नजर आती हैं। उन्होंने शो में अपने घर को एक महल और 7 स्टार होटल से भी बेहतर बताया था। लेकिन उनके इन दावों की पोल खुल गई है, क्योंकि ग्वालियर में उनका घर और लाइफस्टाइल बिल्कुल साधारण निकला है।

तान्या मित्तल के घर का वीडियो आया सामने (Tanya Mittal Gwalior House Video)

तान्या ने बिग बॉस 19 में दावा किया था कि उनका घर ग्वालियर में किसी महल से कम नहीं है और वहां नौकरों की लाइन लगी रहती है। हालांकि, जब इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि उनका घर सिटी सेंटर के साइड नंबर-1 में एक सामान्य सा दो फ्लोर का मकान है। घर का निचला हिस्सा बैंक और एक दुकान को किराए पर दिया गया है, जबकि आधे हिस्से में परिवार रहता है।

नौकरों की 'लाइन' का दावा निकला झूठा (Bigg Boss 19 Contestant Tanya Mittal)

शो में तान्या ने कहा था कि उनके घर में हर फ्लोर पर नौकरों की लाइन लगी रहती है और किचन में दो काम करने वाले लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उनके गिफ्ट स्टोर 'हैंडमेड लव' में कई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन जब उनके स्टोर का दौरा किया गया, तो वहां सिर्फ एक कर्मचारी, विक्रम, मिला। उसने बताया कि वह तीन दिनों से ही वहां काम कर रहा है और मुख्य रूप से तान्या के ड्राइवर के रूप में काम करता है। स्टोर में ₹100 से ₹500 तक के सजावटी सामान मिलते हैं और वहां कोई आलीशान सेटअप नहीं है।

तान्या मित्तल के घर की फोटो (Photo Source- X)

महाकुंभ के दावे पर भी उठे सवाल (Tanya Mittal News)

तान्या ने यह भी बताया था कि उनके पास दो फैक्ट्रियां और एक स्टोर है और उसके आस-पास हमेशा चार-पांच गार्ड मौजूद रहते हैं। जांच से पता चला कि उनके भाई अमृतेश मित्तल ने मुरैना रोड पर स्थित एक फैक्ट्री के मालिक होने की पुष्टि की। स्टोर छोटा था और वहां कोई खास सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाई गई। स्थानीय लोगों ने भी उनके सभी दावों का ऑनलाइन मजाक उड़ाया।

तान्या मित्तल के घर की फोटो (Photo Source- X)
तान्या मित्तल के घर की अंदर की तस्वीर (Photo Source-X)

तान्या के पिता है एक रियल एस्टेट व्यवसायी

बिग बॉस में आने से पहले ही तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर छा गई थी, उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की एक घटना शेयर करते हुए दावा किया था कि उनके सुरक्षाकर्मियों ने कई लोगों की जान बचाई थी और उन्हें खाना भी मुहैया कराया था। बता दें, तान्या के पिता, आर.के. मित्तल, नोएडा स्थित एक रियल एस्टेट व्यवसायी हैं। ग्वालियर में तान्या अपनी मां सुनीता मित्तल, भाई अमृतेश और दादा के साथ रहती हैं। परिवार अपनी जमीन से छोटे-मोटे व्यवसाय चलाता है।

Published on:

16 Sept 2025 02:44 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Tanya Mittal का फूटा लग्जरी हाउस को लेकर भांडा! ग्वालियर वाले घर का वीडियो हुआ वायरल

