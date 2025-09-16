Tanya Mittal का फूटा लग्जरी हाउस को लेकर भांडा! ग्वालियर वाले घर का वीडियो हुआ वायरल

शो में तान्या ने कहा था कि उनके घर में हर फ्लोर पर नौकरों की लाइन लगी रहती है और किचन में दो काम करने वाले लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उनके गिफ्ट स्टोर 'हैंडमेड लव' में कई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन जब उनके स्टोर का दौरा किया गया, तो वहां सिर्फ एक कर्मचारी, विक्रम, मिला। उसने बताया कि वह तीन दिनों से ही वहां काम कर रहा है और मुख्य रूप से तान्या के ड्राइवर के रूप में काम करता है। स्टोर में ₹100 से ₹500 तक के सजावटी सामान मिलते हैं और वहां कोई आलीशान सेटअप नहीं है।