Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

2020 की वो BOLD फिल्म जिसपर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, OTT पर मौजूद है ये विवादित फिल्म

Controversial Film: साल 2020 में आई एक बोल्ड फिल्म पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे थे, जिसके कारण ये विवादों में घिर गई थी। ये फिल्म अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है।

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 20, 2025

2020 की वो BOLD फिल्म जिसपर लगा अश्लील फैलाने का आरोप, OTT पर मौजूद है ये विवादित फिल्म
'डर्टी हरी' ( फोटो सोर्स: X)

OTT: साउथ के जाने-माने डायरेक्टर एमएस राजू की फिल्म 'डर्टी हरी' 2020 में रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई थी। फिल्म के पोस्टर इतने बोल्ड थे कि लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये फिल्म किस तरह की होगी। फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट दिया गया था और इसमें कामुक दृश्यों की भरमार थी।

फिल्म जिसपर लगा अश्लील फैलाने का आरोप

'डर्टी हरी' एक तेलुगु रोमांटिक-एंटरटेनमेंट फिल्म है, जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अच्छी कमाई की। फिल्म में श्रवण रेड्डी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई थी, क्योंकि फिल्म में भरपूर कामुक दृश्य थे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान, निर्माताओं पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया था। फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक और प्रमोशन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इसके साथ ही निर्माताओं पर उस समय युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया था। ये कहा गया था कि फिल्म के अश्लील पोस्टर हैदराबाद मेट्रो के खंभों पर लगाए गए थे, जो युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे थे।बता दें कि तेलुगु फिल्म 'डर्टी हरी' में श्रवण रेड्डी, जो 'थिंकिस्तान' में भी नजर आ चुके हैं, रुहानी शर्मा और सिमरत कौर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म से एमएस राजू ने लंबे समय बाद निर्देशन में वापसी की थी। उन्होंने साउथ की कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया है।

ये भी पढ़ें

बेटा नहीं मानता, गिरूंगी तो पता नहीं… 40 साल से अकेले रह रही उषा नाडकर्णी का छलका दर्द
TV न्यूज
बेटा नहीं मानता, गिरूंगी तो पता नहीं... 40 साल से अकेले रह रही उषा नाडकर्णी का छलका दर्द

OTT पर मौजूद है ये विवादित फिल्म

दरअसल बोल्ड कंटेंट वाली फिल्मों की मांग जिस तरह से बढ़ रही थी, उसी के अनुरूप मशहूर निर्माता एमएस राजू द्वारा निर्देशित 'डर्टी हरी' आई। जिसने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिल्म का हर सीन, हर डायलॉग दर्शकों को बांधे रखने का काम करता है। निर्माताओं ने दर्शकों को एक बोल्ड और इंटेंस कहानी दी, जो रिश्तों, लालच, धोखा और खतरनाक अंजाम के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से 'ए' सर्टिफिकेट दिया था। फिल्म में कामुक दृश्यों की भरमार होने के कारण, ज्यादातर लोग इसे अकेले में देखना पसंद करते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2025 12:36 pm

Published on:

20 Aug 2025 12:30 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / 2020 की वो BOLD फिल्म जिसपर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, OTT पर मौजूद है ये विवादित फिल्म

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.