2020 की वो BOLD फिल्म जिसपर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, OTT पर मौजूद है ये विवादित फिल्म

'डर्टी हरी' एक तेलुगु रोमांटिक-एंटरटेनमेंट फिल्म है, जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अच्छी कमाई की। फिल्म में श्रवण रेड्डी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई थी, क्योंकि फिल्म में भरपूर कामुक दृश्य थे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान, निर्माताओं पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया था। फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक और प्रमोशन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इसके साथ ही निर्माताओं पर उस समय युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया था। ये कहा गया था कि फिल्म के अश्लील पोस्टर हैदराबाद मेट्रो के खंभों पर लगाए गए थे, जो युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे थे।बता दें कि तेलुगु फिल्म 'डर्टी हरी' में श्रवण रेड्डी, जो 'थिंकिस्तान' में भी नजर आ चुके हैं, रुहानी शर्मा और सिमरत कौर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म से एमएस राजू ने लंबे समय बाद निर्देशन में वापसी की थी। उन्होंने साउथ की कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया है।