फेमस YouTuber मृदुल तिवारी की लैंबॉर्गिनी ने मजदूरों को कुचला! हादसे का वीडियो आया सामने

YouTuber Mridul Tiwari: फेमस यूट्यूबर की लैंबॉर्गिनी कार ने नोएडा सेक्टर 126 में मजदूरों को कुचल दिया है। अब उसका वीडियो भी सामने आ गया है।

मुंबई•Mar 31, 2025 / 09:28 am• Priyanka Dagar

YouTuber Mridul Tiwari

Lamborghini runs into two on footpath in Noida: फेमस यूट्यूबर मृदुल तिवारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए लेकर गई है। पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर लैंबॉर्गिनी के ड्राइवर ने डिवाइडर पर खड़े मजदूरों को रौंद दिया। जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी कार ने अपना नियंत्रण खो दिया और 2 लोगों को टक्कर मार दी। इसका अब वीडियो भी सामने आया है। जिसे देख हर कोई समझ सकता कि एक्सीडेंट के समय क्या हुआ होगा।