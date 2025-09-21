Rajasthan: जंजीरों में जकड़ी 15 साल की लड़की… 3 महीने बाद सरकार ने ली सुध, गरीब मां-बाप के लिए अब एक ही सहारा

करीब तीन महीने पहले चाचा के परिवार के साथ जमीन विवाद के दौरान किशोरी को सिर पर लाठी लगी। उस चोट के बाद उसकी दुनिया बदल गई। शांत रहने वाली मासूम किशोरी अचानक अजीब हरकतें करने लगी। कभी बिना बताए घर से निकल जाती, कभी खुद के कपड़े फाड़ लेती तो कभी गांव की महिलाओं पर हमला कर उनके कपड़े तक फाड़ देती। हालत इतनी बिगड़ी कि वह मिट्टी और सीमेंट तक खाने लगी।