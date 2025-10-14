Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

पत्नी की मौत के बाद शव से लिपटकर रोता रहा पति… समय पर नहीं आई एंबुलेंस, ऑटो से लेकर पहुंचा था अस्पताल

Pali Accident Death: पाली जिले के बांगड़ अस्पताल से मंगलवार को एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां एक पति अपनी पत्नी के शव से लिपटकर रोता दिखा। मौके पर मौजूद गॉर्ड और अन्य लोगों ने युवक को सांत्वना दी।

2 min read

पाली

image

Kamal Mishra

Oct 14, 2025

Pali accident death

पत्नी के गम में रोता पति देवाराम (फोटो-पत्रिका)

पाली। पाली जिले के बांगड़ अस्पताल में उस समय सभी की आंखे भर आई, जब एक पति अपनी पत्नी को खोने के बाद शव से लिपटकर रोने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने रो रहे शख्स को सांत्वना दी। दरअसल, शख्स अपनी पत्नी को सड़क हादसे के बाद बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

दरअसल, बिरामी निवासी देवाराम मेघवाल सोमवार को अपनी पत्नी सीता देवी (37) के साथ बैंक के काम से सांडेराव गया था। काम निपटाने के बाद दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे। सांडेराव के निकट एक होटल के सामने तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सीता देवी के सिर में चोट लगने से गंभीर घायल हो गईं।

बांगड़ अस्पताल में सीता देवी की हुई मौत

गंभीर रूप से घायल विवाहिता को एक टेम्पो से सांडेराव अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पाली रेफर किया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सीता देवी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया।

समय पर नहीं पहुंची एंबुलेंस

देवाराम ने बताया कि हादसे के दौरान उसे यह नहीं पता चला कि किस वाहन से हादसा हुआ। बस वो घायल पत्नी सीता को अस्पताल ले जाने के लिए तड़पता रहा। उसने बताया कि घटनास्थल से दो बार एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उसने वहां से गुजरते टेम्पो को रोका और उससे घायल पत्नी को सांडेराव लेकर पहुंचा। वहीं बांगड़ अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को मृत घोषित किया तो वह शव से लिपट कर रोने लगा। मौजूद गार्ड व अन्य लोगों ने उसे सांत्वना दी।

दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

देवाराम ने बताया कि वो कमठे का कारीगर है। उसकी पत्नी सीतादेवी भी उसके साथ कमठे पर जाती थी। मंगलवार को सांडेराव में बैंक कार्य होने से वे कमठे पर नहीं गए और हादसे में उसकी जान चली गई। उसका विवाह बलाना निवासी सीतादेवी से आठ साल पहले हुआ था। इसके बाद उनके दो पुत्र हुए।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर बस अग्निकांड : 50-70 फीसदी तक जले 16 लोग…बड़ी संख्या में मौत, देखें हादसे की भयावह तस्वीरें
जैसलमेर
jaisalmer Bus Fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 09:53 pm

Published on:

14 Oct 2025 09:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पत्नी की मौत के बाद शव से लिपटकर रोता रहा पति… समय पर नहीं आई एंबुलेंस, ऑटो से लेकर पहुंचा था अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाली और रोहट के 9 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे ‘आदर्श’, बच्चों और महिलाओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

Anganwadi centres
पाली

पाली में सनसनीखेज वारदात : सो रहे पति-पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर हमला, दोनों गंभीर रूप से झुलसे

Husband and wife attacked in Pali
पाली

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, मदन राठौड़ हेलीकॉप्टर से जयपुर ले गए

Madan Rathod wife health
पाली

Watch Video : पाली में सिर्फ एक रुपए में निकाह, 25 जोड़े बने हमसफर

Watch Video : पाली में सिर्फ एक रुपए में निकाह, 25 जोड़े बने हमसफर
पाली

Pali Crime: 17 साल की लड़की को ब्लैकमेल कर 2 साल तक किया बलात्कार, बुर्का नहीं पहनने पर पीटा, आरोपी को 20 साल की सजा

Pali Crime
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.