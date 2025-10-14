पत्नी की मौत के बाद शव से लिपटकर रोता रहा पति… समय पर नहीं आई एंबुलेंस, ऑटो से लेकर पहुंचा था अस्पताल

देवाराम ने बताया कि हादसे के दौरान उसे यह नहीं पता चला कि किस वाहन से हादसा हुआ। बस वो घायल पत्नी सीता को अस्पताल ले जाने के लिए तड़पता रहा। उसने बताया कि घटनास्थल से दो बार एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उसने वहां से गुजरते टेम्पो को रोका और उससे घायल पत्नी को सांडेराव लेकर पहुंचा। वहीं बांगड़ अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को मृत घोषित किया तो वह शव से लिपट कर रोने लगा। मौजूद गार्ड व अन्य लोगों ने उसे सांत्वना दी।