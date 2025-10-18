राजस्थान में एक और बड़ा सड़क हादसा, मासूम बच्ची का सिर कटकर अलग हुआ, दो मौत, 25 घायल

Road Accident (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Rajasthan Accident News: प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और बड़ा सड़क हादसा हुआ है। शुक्रवार देर रात पाली जिले में हुए इस हादसे में एक मासूम बच्ची का सिर तो धड़ से ही अलग हो गया। एक अन्य बच्चे को भी गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में पच्चीस से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिनमें से कई की हालत गंभीर है। हादसा बस पलटने के कारण होना सामने आया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रोहट थाना क्षेत्र की यह घटना है। एक निजी बस जो कि प्रतापगढ़ से जैलसमेर की ओर आ रही थी, रोहट थाना इलाके से गुजरने के दौरान गाजन गढ़ टोल के नजदीक अचानक बस चालक ने बस से संतुलन खो दिया। बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय रात के करीब दो बज रहे थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। अधिकतर सवारियां गहरी नींद में थीं।
हादसे में मौके पर ही सात साल की सोना भील की मौत हो गई। वह खिड़की के नजदीक बैठी थी, बस के शीशे से उसका सिर ही कटकर अलग हो गया। एक अन्य एक साल की बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। उसका नाम दिव्या भील था। बताया जा रहा है कि बस में पचास से ज्यादा सवारियां थीं। उनमें से करीब पच्चीस से ज्यादा घायल हैं। उनमें से भी दस तो बेहद ही गंभीर हालत में हैं। देर रात ही एसपी आदर्श सिंधु बांगड़ अस्पताल पहुंचे। कलक्टर भी देर रात तक पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बस के शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। बाद में क्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया।
