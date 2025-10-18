राजस्थान में एक और बड़ा सड़क हादसा, मासूम बच्ची का सिर कटकर अलग हुआ, दो मौत, 25 घायल

हादसे में मौके पर ही सात साल की सोना भील की मौत हो गई। वह खिड़की के नजदीक बैठी थी, बस के शीशे से उसका सिर ही कटकर अलग हो गया। एक अन्य एक साल की बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। उसका नाम दिव्या भील था। बताया जा रहा है कि बस में पचास से ज्यादा सवारियां थीं। उनमें से करीब पच्चीस से ज्यादा घायल हैं। उनमें से भी दस तो बेहद ही गंभीर हालत में हैं। देर रात ही एसपी आदर्श सिंधु बांगड़ अस्पताल पहुंचे। कलक्टर भी देर रात तक पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बस के शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। बाद में क्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया।