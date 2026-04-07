US Israel-Iran War: डामर, फ्यूल और प्लास्टिक की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल, पाली में कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर

डामर के दाम 27 फरवरी को 42 हजार रुपए प्रति टन थे। अब यह 72 हजार रुपए प्रति टन हो गए हैं और डामर मिलना भी मुश्किल हो रहा है। एलडीओ (फ्यूल) के दाम में भी तेजी आई है। पहले यह 57-60 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 171 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। सीसी रोड निर्माण में उपयोग होने वाला प्लास्टिक पहले 80 रुपए प्रति किलो था, अब यह 125-130 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। सफेद प्लास्टिक के दाम 100 रुपए से बढ़कर 170 रुपए हो गए हैं।