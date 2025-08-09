Rajasthan: हाथ में राखी लेकर घर पहुंची थी बहन, सामने दिखी भाई और भाभी की लाश, इलाके में सनसनी

राजस्थान के सोजत थाना क्षेत्र के लुंडावास ग्राम सरहद स्थित एक कृषि फार्म पर रहवासी मकान में दम्पती के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिले। पुलिस ने उनके शव को मोर्चरी में रखवाया है। थानाप्रभारी देवीदान बारहठ ने बताया कि पतालिया जाव मरुधर केसरी कॉलोनी सोजत निवासी राजेंद्र सोनी (55) व उनकी पत्नी राधादेवी (51) स्वयं के लुंडावास ग्राम सरहद में बने कृषि फार्म पर गए थे।
पुलिस के अनुसार संभवत: उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक की बहन व भांजा रक्षाबंधन पर्व को लेकर राखी बांधने सोजत मरुधर केसरी कॉलोनी उनके निवास पहुंचे जहां सूचना मिली कि दोनों फार्म हाऊस गए हैं। बहन व भांजा वहां पहुंचे तो दोनों को देख हतप्रभ रह गए तथा अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर पुलिस उपअधीक्षक जेठुसिंह करनोत, सीआई बारहठ घटनास्थल पहुंचे। प्रारंभिक जांच में विषाक्त का सेवन करने से दोनों की मौत होना सामने आया है। मौत के कारणों की प्रामाणिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद ही वस्तु स्थिति का पता लग पाएगा। दंपती के शव कृषि फार्म पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस आत्महत्या के कारणों में पता लगाने में जुटी है।