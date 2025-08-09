Rajasthan: हाथ में राखी लेकर घर पहुंची थी बहन, सामने दिखी भाई और भाभी की लाश, इलाके में सनसनी

पुलिस के अनुसार संभवत: उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक की बहन व भांजा रक्षाबंधन पर्व को लेकर राखी बांधने सोजत मरुधर केसरी कॉलोनी उनके निवास पहुंचे जहां सूचना मिली कि दोनों फार्म हाऊस गए हैं। बहन व भांजा वहां पहुंचे तो दोनों को देख हतप्रभ रह गए तथा अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।