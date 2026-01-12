Rape News: पाली की नाबालिग को इन्फ्लुएंसर ने दिखाया लग्जरी लाइफ का सपना, घर से भगाया, दिल्ली में किया रेप

सीओ सिटी मदनसिंह ने बताया सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक इन्फ्लुएंसर ने पाली की नाबालिग लड़की से दोस्ती की थी। लग्जरी लाइफ का ख्वाब दिखाकर नाबालिग को भगाकर दिल्ली ले गया। वहां किराए के कमरे पर कई माह तक रखा और बलात्कार किया। नाबालिग के शादी का कहने पर उससे मारपीट की। इस पर नाबालिग ने माता-पिता को घटना बताई। जिस पर माता-पिता ने मामला दर्ज कराया और दिल्ली से नाबालिग को दस्तयाब किया। उस समय आरोपी दिल्ली से फरार हो गया था।