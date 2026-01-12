Rape News: पाली की नाबालिग को इन्फ्लुएंसर ने दिखाया लग्जरी लाइफ का सपना, घर से भगाया, दिल्ली में किया रेप

प्रतीकात्मक तस्वीर
पाली। सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक इंफ्लूएंसर ने पाली की एक नाबालिग से दोस्ती की। उसे दिल्ली बुलाकर कई माह तक वहां रखा और बलात्कार किया। आरोपी को पुलिस ने मुम्बई से गिरफ्तार किया है। उसका बांगड़ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मेडिकल करवाया। वहां से उसे जेल भेज दिया।
सीओ सिटी मदनसिंह ने बताया सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक इन्फ्लुएंसर ने पाली की नाबालिग लड़की से दोस्ती की थी। लग्जरी लाइफ का ख्वाब दिखाकर नाबालिग को भगाकर दिल्ली ले गया। वहां किराए के कमरे पर कई माह तक रखा और बलात्कार किया। नाबालिग के शादी का कहने पर उससे मारपीट की। इस पर नाबालिग ने माता-पिता को घटना बताई। जिस पर माता-पिता ने मामला दर्ज कराया और दिल्ली से नाबालिग को दस्तयाब किया। उस समय आरोपी दिल्ली से फरार हो गया था।
कोतवाली थाने में 17 जुलाई 2025 को पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज कर बताया था कि उनकी 17 साल की नाबालिग बेटी से दिल्ली निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 12 मई 2024 को भगा ले गया। पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की व पांच माह बाद उसके मिलने पर परिजनों को सौंपा। इसके बाद पुलिस ने सूचना पर सोमवार को मुम्बई से आरोपी को डिटेन किया और पाली लेकर पहुंची।
यह वीडियो भी देखें
पाली से लड़की को ले जाने के बाद इंफ़्लूएंसर ने नाबालिग के साथ रील्स बनाई। इसके बाद लड़की ने दिल्ली दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ रील बनाई तो आरोपी नाराज हो गया। उसने नाबालिग को ऐसा करने से मना किया। इसके बाद नाबालिग ने उस पर विवाह का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। जिस पर नाबालिग ने परिजनों से सम्पर्क किया था।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग