12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Rape News: पाली की नाबालिग को इन्फ्लुएंसर ने दिखाया लग्जरी लाइफ का सपना, घर से भगाया, दिल्ली में किया रेप

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दिल्ली से नाबालिग को दस्तयाब किया। उस समय आरोपी वहां से फरार हो गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Jan 12, 2026

Rape, Rape News, Pali Rape News, Rape of Minor, Rape of Minor in Pali, Delhi Influencer Rape Case, Pali News, Rajasthan News, रेप, रेप न्यूज, पाली रेप न्यूज, नाबालिग से रेप, पाली की नाबालिग से रेप, दिल्ली इन्फ्लुएंसर रेप केस, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

प्रतीकात्मक तस्वीर

पाली। सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक इंफ्लूएंसर ने पाली की एक नाबालिग से दोस्ती की। उसे दिल्ली बुलाकर कई माह तक वहां रखा और बलात्कार किया। आरोपी को पुलिस ने मुम्बई से गिरफ्तार किया है। उसका बांगड़ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मेडिकल करवाया। वहां से उसे जेल भेज दिया।

आरोपी दिल्ली से फरार

सीओ सिटी मदनसिंह ने बताया सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक इन्फ्लुएंसर ने पाली की नाबालिग लड़की से दोस्ती की थी। लग्जरी लाइफ का ख्वाब दिखाकर नाबालिग को भगाकर दिल्ली ले गया। वहां किराए के कमरे पर कई माह तक रखा और बलात्कार किया। नाबालिग के शादी का कहने पर उससे मारपीट की। इस पर नाबालिग ने माता-पिता को घटना बताई। जिस पर माता-पिता ने मामला दर्ज कराया और दिल्ली से नाबालिग को दस्तयाब किया। उस समय आरोपी दिल्ली से फरार हो गया था।

पिछले साल दर्ज किया था मामला

कोतवाली थाने में 17 जुलाई 2025 को पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज कर बताया था कि उनकी 17 साल की नाबालिग बेटी से दिल्ली निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 12 मई 2024 को भगा ले गया। पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की व पांच माह बाद उसके मिलने पर परिजनों को सौंपा। इसके बाद पुलिस ने सूचना पर सोमवार को मुम्बई से आरोपी को डिटेन किया और पाली लेकर पहुंची।

यह वीडियो भी देखें

लड़की के साथ बनाई रील

पाली से लड़की को ले जाने के बाद इंफ़्लूएंसर ने नाबालिग के साथ रील्स बनाई। इसके बाद लड़की ने दिल्ली दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ रील बनाई तो आरोपी नाराज हो गया। उसने नाबालिग को ऐसा करने से मना किया। इसके बाद नाबालिग ने उस पर विवाह का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। जिस पर नाबालिग ने परिजनों से सम्पर्क किया था।

ये भी पढ़ें

Jalore: ‘खाकी’ का कारनामा, बजरी से भरे ट्रेक्टर को छोड़ने और मंथली वसूली का ऑडियो वायरल, कांस्टेबल आरोपी
जालोर
gravel mafia, gravel mafia in Jalore, gravel mafia in Rajasthan, recovery from gravel mafia, audio viral, constable audio viral, constable audio viral in Jalore, constable audio viral in Rajasthan, बजरी माफिया, बजरी माफिया इन जालोर, बजरी माफिया इन राजस्थान, बजरी माफिया से वसूली, ऑडियो वायरल, कांस्टेबल ऑडियो वायरल, कांस्टेबल ऑडियो वायरल इन जालोर, कांस्टेबल ऑडियो वायरल इन राजस्थान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 08:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rape News: पाली की नाबालिग को इन्फ्लुएंसर ने दिखाया लग्जरी लाइफ का सपना, घर से भगाया, दिल्ली में किया रेप

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali News: थूं ओ काईं किदौ, म्हानै छोड़नै गियो रे…बेटे के शव को देखकर फूट-फूटकर रोए माता-पिता, गांव में मातम

suicide, suicide in pali, prisoner suicide, prisoner suicide in pali, suicide in jail, suicide in pali jail, pali news, Rajasthan news, आत्महत्या, आत्महत्या इन पाली, कैदी की आत्महत्या, पाली में कैदी आत्महत्या, जेल में आत्महत्या, पाली जेल में आत्महत्या, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

Pali: जेल में तौलिया फाड़कर लगाया फंदा, अब विचाराधीन कैदी राजू को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

suicide, suicide in pali, suicide in jail, suicide in pali jail, prisoner suicide, prisoner suicide in jail, prisoner suicide in pali jail, pali news, Rajasthan news, सुसाइड, सुसाइड इन पाली, सुसाइड इन जेल, सुसाइड इन पाली जेल, कैदी सुसाइड, कैदी सुसाइड इन जेल, कैदी सुसाइड इन पाली जेल, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

World Hindi Day: सरहदें तोड़ चुकी हिंदी, अब परदेश में भी विदेशी सीख रहे भाषा, भारतीय को देखते ही बोलते हैं नमस्ते, कहां से हैं आप

World Hindi Day
पाली

Pali Murder: अवैध संबंधों के शक में 4 बच्चों के पिता की सिर कुचलकर निर्मम हत्या, इलाके में मची सनसनी

Murder, Murder in Pali, Murder of youth, Murder of youth in Pali, Illicit relationship, Murder in illicit relationship, Pali News, Rajasthan News, मर्डर, मर्डर इन पाली, युवक की हत्या, पाली में युवक की हत्या, अवैध संबंध, अवैध संबंधों में हत्या, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

पाली जेल में कैदी ने किया सुसाइड, बाथरूम में तोलिए से फंदा लगाकर दी जान

पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.