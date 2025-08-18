Rajasthan: राजस्थान की इस पुलिस चौकी में हुआ कुछ ऐसा, करना पड़ा सील, अतिरिक्त जाप्ता किया गया तैनात

परिजनों ने निष्पक्ष जांच, आर्थिक सहायता सहित चार सूत्रीय मांगें रखीं। परिजन व समाज के लोगों ने बांगड़ अस्पताल से कलक्ट्रेट तक रैली निकाल एडीएम को ज्ञापन सौंपा। सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम कराया। न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा और शाम को अंतिम संस्कार किया। मामले को लेकर न्यायिक जांच जारी है। चौकी को सील किया है।