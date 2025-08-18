Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Rajasthan: राजस्थान की इस पुलिस चौकी में हुआ कुछ ऐसा, करना पड़ा सील, अतिरिक्त जाप्ता किया गया तैनात

मिल गेट पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने से निजी फाइनेंस कम्पनी के मैनेजर की हुई थी मौत

पाली

Rakesh Mishra

Aug 18, 2025

Mill Gate Police Station of Pali
मिलगेट पुलिस चौकी को सील करने के बाद तैनात पुलिसकर्मी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली शहर के मिल गेट पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने से निजी फाइनेंस कम्पनी के मैनेजर की मौत के मामले में परिजनों और समाज के विरोध के बाद चौकी को सील कर न्यायिक जांच शुरू की गई है। चौकी परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।

पूछताछ के दौरान बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार इंद्रा कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह (45) पुत्र मदन सिंह के खिलाफ एक महिला ने औद्योगिक थाने में परिवाद दिया था। इसी मामले में उन्हें 15 अगस्त को पूछताछ के लिए मिल गेट चौकी बुलाया था। इस दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में नीले ड्रम में शव मिलने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, पत्नी और युवक गिरफ्तार, अब खुलेगा राज
अलवर
blue drum case

घटना के बाद परिजनों, समाज के लोगों और निजी फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों ने पुलिस पर आरोप लगाए कि महिला का लोन स्वीकृत नहीं होने से वह परेशान चल रहे थे और चौकी में पूछताछ के दौरान तनाव बढ़ने पर उनकी तबीयत बिगड़ी।

यह वीडियो भी देखें

एडीएम को सौंपा ज्ञापन

परिजनों ने निष्पक्ष जांच, आर्थिक सहायता सहित चार सूत्रीय मांगें रखीं। परिजन व समाज के लोगों ने बांगड़ अस्पताल से कलक्ट्रेट तक रैली निकाल एडीएम को ज्ञापन सौंपा। सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम कराया। न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा और शाम को अंतिम संस्कार किया। मामले को लेकर न्यायिक जांच जारी है। चौकी को सील किया है।

ये भी पढ़ें

Bharatpur Crime : मामी-भांजा आत्महत्या केस पर बड़ा खुलासा, ‘देवर की मुझ पर गंदी नजर थी’, एक दावे ने पलट दी पूरी कहानी
भरतपुर
Bharatpur Aunt Nephew Suicide Big Disclosure Devar had dirty intentions towards me one claim turned whole story upside down

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 04:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: राजस्थान की इस पुलिस चौकी में हुआ कुछ ऐसा, करना पड़ा सील, अतिरिक्त जाप्ता किया गया तैनात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.