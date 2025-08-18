Rajasthan: राजस्थान की इस पुलिस चौकी में हुआ कुछ ऐसा, करना पड़ा सील, अतिरिक्त जाप्ता किया गया तैनात

राजस्थान के पाली शहर के मिल गेट पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने से निजी फाइनेंस कम्पनी के मैनेजर की मौत के मामले में परिजनों और समाज के विरोध के बाद चौकी को सील कर न्यायिक जांच शुरू की गई है। चौकी परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।
जानकारी के अनुसार इंद्रा कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह (45) पुत्र मदन सिंह के खिलाफ एक महिला ने औद्योगिक थाने में परिवाद दिया था। इसी मामले में उन्हें 15 अगस्त को पूछताछ के लिए मिल गेट चौकी बुलाया था। इस दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद परिजनों, समाज के लोगों और निजी फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों ने पुलिस पर आरोप लगाए कि महिला का लोन स्वीकृत नहीं होने से वह परेशान चल रहे थे और चौकी में पूछताछ के दौरान तनाव बढ़ने पर उनकी तबीयत बिगड़ी।
यह वीडियो भी देखें
परिजनों ने निष्पक्ष जांच, आर्थिक सहायता सहित चार सूत्रीय मांगें रखीं। परिजन व समाज के लोगों ने बांगड़ अस्पताल से कलक्ट्रेट तक रैली निकाल एडीएम को ज्ञापन सौंपा। सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम कराया। न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा और शाम को अंतिम संस्कार किया। मामले को लेकर न्यायिक जांच जारी है। चौकी को सील किया है।