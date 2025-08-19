Rajasthan: राजस्थान में यहां खुलेआम चल रही थी अवैध बजरी मंडी, दबिश के बाद मचा हड़कंप

स्थानीय लोगों का कहना है कि बजरी माफिया रात में ट्रैक्टर और डंपरों से बजरी निकालकर बायपास, गिरी चौराहा और बर बस स्टैंड से वाहनों को निकालते थे। दिन में खुलेआम मंडी चलाकर बजरी सप्लाई की जाती थी। ग्रामीणों ने बताया कि इतने वर्षों से क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्रशासन की नाक के नीचे यह अवैध कारोबार चलता रहा तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग के स्वरूप सिंह, रायपुर तहसीलदार नरेंद्र बापेडिया और बर थाना प्रभारी राज दीपेंद्र सिंह मौके पर मौजूद रहे।