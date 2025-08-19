Rajasthan: राजस्थान में यहां खुलेआम चल रही थी अवैध बजरी मंडी, दबिश के बाद मचा हड़कंप

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद राजस्थान के पाली के रायपुर व आस-पास क्षेत्र में अवैध बजरी का कारोबार खुलेआम परवान चढ़ रहा था। प्रशासन की नाक के नीचे बजरी की मंडियां संचालित हो रही और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे थे। आखिरकार देर रात एक डंपर पकड़े जाने के बाद खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम हरकत में आई और कई ठिकानों पर दबिश देकर सैकड़ों टन बजरी जब्त की।
बर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरा डंपर सीज किया। इसके बाद खनिज विभाग और पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए ग्राम बर के गरबा स्थल, रायपुर रोड, ब्यावर रोड, मेघड़दा रोड व धूलकोट रोड सहित पांच जगहों पर दबिश दी।
कार्रवाई में बर कस्बे की खातेदारी भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर बायपास स्थित एक होटल के सामने से करीब 300 टन बजरी का अवैध भंडारण पकड़ा। यहां एसकेजी इन्फ्राटेक कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से अवैध भंडारण किया जा रहा था। जहां खातेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर खातेदारी अधिकार निरस्तीकरण प्रस्तावित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं बर कस्बे की खसरा संख्या 212 गरबा स्थल पर 75 टन बजरी जब्त की, जिसका अवैध कारोबार गुड़िया कंस्ट्रक्शन की ओर से हो रहा था। दोनों मामलों में पुलिस थाना बर में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू की।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बजरी माफिया रात में ट्रैक्टर और डंपरों से बजरी निकालकर बायपास, गिरी चौराहा और बर बस स्टैंड से वाहनों को निकालते थे। दिन में खुलेआम मंडी चलाकर बजरी सप्लाई की जाती थी। ग्रामीणों ने बताया कि इतने वर्षों से क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्रशासन की नाक के नीचे यह अवैध कारोबार चलता रहा तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग के स्वरूप सिंह, रायपुर तहसीलदार नरेंद्र बापेडिया और बर थाना प्रभारी राज दीपेंद्र सिंह मौके पर मौजूद रहे।