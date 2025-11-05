पाली में गुंडागर्दी: शराब के पैसे नहीं दिए तो ढाबे में घुसकर कर्मचारियों पर हमला, बेस बल्ले से पीट-पीटकर पैर तोड़ डाले

पाली: शहर के आईटीआई रोड स्थित लेबर कोर्ट के पास सोमवार देर रात दो बदमाशों ने खाने के ढाबे में कर्मचारियों से शराब के रुपए नहीं देने पर मारपीट की। लोगों में दहशत फैलाने के लिए मोबाइल फोन पर वीडियो भी बनाए। घटना में एक कर्मचारी का पैर टूट गया। औद्योगिक थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।