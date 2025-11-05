पाली में गुंडागर्दी: शराब के पैसे नहीं दिए तो ढाबे में घुसकर कर्मचारियों पर हमला, बेस बल्ले से पीट-पीटकर पैर तोड़ डाले

शराब के रुपए नहीं दिए तो ढाबा कर्मचारी का पैर तोड़ा (फोटो- पत्रिका)
पाली: शहर के आईटीआई रोड स्थित लेबर कोर्ट के पास सोमवार देर रात दो बदमाशों ने खाने के ढाबे में कर्मचारियों से शराब के रुपए नहीं देने पर मारपीट की। लोगों में दहशत फैलाने के लिए मोबाइल फोन पर वीडियो भी बनाए। घटना में एक कर्मचारी का पैर टूट गया। औद्योगिक थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि सुभाष नगर निवासी ढाबा संचालक रमेश बंजारा, आईटीआई रोड निवासी रमेश मेघवाल (45) और इंद्रा कॉलोनी निवासी भैरू गिरी (47) ढाबे पर कार्यरत हैं। सोमवार रात एक बजे शिवाजी नगर निवासी सोहनलाल बंजारा और बागड़िया रोड निवासी परमेश्वर बंजारा ढाबे पर पहुंचे। साथ में लेकर आए बेस बल्ले से गेट तोड़कर ढाबे में प्रवेश किया।
इसके बाद वे कर्मचारियों से शराब के लिए रुपए मांगने लगे। कर्मचारियों ने इंकार किया तो दोनों आरोपियों ने बेस बल्ले से हमला कर दिया। हमले में कर्मचारी रमेश मेघवाल का पैर टूट गया, जबकि भैरू गिरी को चोटें आईं। दोनों को बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रमेश को भर्ती किया और भैरू गिरी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी।
औद्योगिक थाना प्रभारी सुमेरदान ने बताया कि हमला करने के दौरान दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। इनमें से आरोपी सोहनलाल थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी सोहनलाल बंजारा और परमेश्वर बंजारा को गिरफ्तार किया है।
आरोपी सोहनलाल और परमेश्वर बेस बल्ला लेकर आए थे। पहले दोनों ने बेस बल्ले से मेन गेट तोड़ा। फिर अंदर प्रवेश कर दोनों कर्मचारियों के साथ बेस बल्ले से हमला कर दिया। पूरी वारदात होटल के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
होटल में घुसने के बाद एक आरोपी बेस बल्ले से एक कर्मचारी को पीट रहा था। इस दौरान एक आरोपी मोबाइल से वीडियो-फोटो बनाता रहा था। यह सब होटल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
