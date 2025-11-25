Rajasthan : 53 साल का टूटा रिकॉर्ड! पहली बार 52 दिन तक खुले रहे जवाई बांध के गेट

Jawai Dam : पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई, जो वर्ष 1957 में बनकर तैयार हुआ। बांध बनने के बाद पहली बार गेट वर्ष 1973 में खोले गए। उस समय से अब तक महज 10 बार गेट खोले है। यानि जवाई बांध ओवरलो हुआ है। खास बात यह है कि वर्ष 1973 में पहली बाद गेट खुलने के बाद इस बार सबसे अधिक 52 दिन तक लगातार जवाई नदी में जालोर की तरफ पानी बहाया है।