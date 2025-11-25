Patrika LogoSwitch to English

पाली

Rajasthan : 53 साल का टूटा रिकॉर्ड! पहली बार 52 दिन तक खुले रहे जवाई बांध के गेट

Jawai Dam : पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई। चौंकाने वाली बात, जवाई बांध के गेट पहली बार 52 दिन तक खुले रहे।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 25, 2025

Pali Jawai Dam gates First time remained open for 52 days Rajasthan 53-year record broken

जवाई बांध। फाइल फोटो पत्रिका

Jawai Dam : पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई, जो वर्ष 1957 में बनकर तैयार हुआ। बांध बनने के बाद पहली बार गेट वर्ष 1973 में खोले गए। उस समय से अब तक महज 10 बार गेट खोले है। यानि जवाई बांध ओवरलो हुआ है। खास बात यह है कि वर्ष 1973 में पहली बाद गेट खुलने के बाद इस बार सबसे अधिक 52 दिन तक लगातार जवाई नदी में जालोर की तरफ पानी बहाया है।

बांध से इस साल 5364 एमसीएफटी पानी छोड़ा गया। जो बांध की भराव क्षमता 7327.50 से 1963.5 एमसीएफटी ही कम है। यह बहाया गया पानी पाली, ब्यावर जिले की मांग रोजाना करीब 8 एमसीएफटी के अनुसार 650 दिन से अधिक पेयजल के लिए पर्याप्त होता।

34 साल पहले 47 दिन तक खुले रहे थे गेट

बांध के पहली बार ओवरलो होने के बाद वर्ष 1992 में बांध के दरवाजे 47 दिन तक खुले रखे थे। इस बार उससे भी पांच दिन ज्यादा गेट खुले रहे है। सबसे कम समय के लिए जवाई बांध के दरवाजे वर्ष 1973 में ही महज 13 दिन तक खुले रहे थे।

जवाई बांध के है 13 गेट

जवाई बांध में 45 फीट पानी आते ही वह गेटों को छू लेता है। बांध के गेटों की ऊंचाई 16.25 फीट है। जबकि बांध के हर गेट की चौड़ाई 50 फीट है। इस तरह बांध के 13 गेट 650 फीट के है। बांध में अधिक पानी आने पर इन गेटों से एक साथ 1.50 लाख क्सूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। जवाई बांध पर ये दरवाजे स्टील के बने है।

जानें किस साल, कितने दिन तक खुले जवाई बांध के गेट

वर्ष - दिन
1973 13
1990 21
1992 47
1993 24
1994 18
2006 15
2016 26
2017 16
2023 40
2025 52 ।

लगातार बना रहा जल प्रवाह

इस साल बेहतर बरसात होने के कारण जवाई बांध में लगातार जल प्रवाह बना रहा। इस कारण बांध के गेटों से पानी की निकासी की गई।
राज भवरावत, अधिशासी अभियंता, जवाई बांध, पाली

