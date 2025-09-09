पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैस टैंकर से निकली 50 लाख की बीयर, ड्राइवर को ट्रिप के मिलने थे 1 लाख

पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर एएसपी विपिन शर्मा के नेतृत्व में टीम ने सोजत की तरफ से पाली की ओर आ रहे टैंकर को नया गांव अंडरब्रिज के पास रोका। तलाशी में टैंकर से बड़ी मात्रा में बीयर के कार्टन मिले। इसके बाद आरोपी चालक को हिरासत में लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाने लाया।