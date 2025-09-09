Patrika LogoSwitch to English

पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैस टैंकर से निकली 50 लाख की बीयर, ड्राइवर को ट्रिप के मिलने थे 1 लाख

एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे एक ट्रिप के एक लाख रुपए मिलने थे। इससे पहले आरोपी तस्करी के मामले में पकड़ने जाने का रिकार्ड फिलहाल सामने नहीं आया।

पाली

Rakesh Mishra

Sep 09, 2025

Liquor smuggling
पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाने के बाहर खड़ा गैस टैंकर। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान गैस टैंकर से करीब 50 लाख रुपए बाजार कीमत की बीयर जब्त की। आरोपी चालक टैंकर में 620 कार्टन पंजाब निर्मित बीयर भरकर गुजरात ले जा रहा था। पुलिस ने टैंकर जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया।

पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर एएसपी विपिन शर्मा के नेतृत्व में टीम ने सोजत की तरफ से पाली की ओर आ रहे टैंकर को नया गांव अंडरब्रिज के पास रोका। तलाशी में टैंकर से बड़ी मात्रा में बीयर के कार्टन मिले। इसके बाद आरोपी चालक को हिरासत में लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाने लाया।

620 कार्टन बीयर जब्त

मामले में बाड़मेर जिले के नेहरों की नाडी मंडासर (धनाउ) निवासी देराजराम (25) पुत्र विशनाराम को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेजा। कुल 620 कार्टन बीयर की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी है।

अन्य आरोपियों की तलाश

पुलिस अब बीयर सप्लाई चैन और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। एएसपी शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे एक ट्रिप के एक लाख रुपए मिलने थे। इससे पहले आरोपी तस्करी के मामले में पकड़ने जाने का रिकार्ड फिलहाल सामने नहीं आया।

पुलिस अधीक्षक ने टीम को दिया रिवार्ड

पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने कार्रवाई में शामिल टीम को रिवार्ड दिया। पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में ट्रांसपोर्ट नगर थाने के कांस्टेबल रामनिवास और जस्साराम की मुख्य भूमिका रही। टीम में ट्रांसपोर्ट नगर थाने के एएसआई ओमप्रकाश चौधरी, कांस्टेबल विजयकुमार, राजेन्द्रसिंह, श्रवण, पुखसिंह, राजाराम, मोहनलाल, कमलकिशोर शामिल रहे।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

