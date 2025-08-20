रणकपुर जैन मंदिर: 1444 खम्भों की अद्भुत शिल्पकला, जहां आस्था और कला संगम से झलकता जिनालय का वैभव



इसमें कई तीर्थों का समावेश है। आपदा विपदाओं में सुरक्षित बचाने में तलघर बना हुआ है, जो वर्तमान में बंद है। वर्ष 1896 में सादड़ी संघ ने इसके संरक्षण को लेकर आनन्दजी कल्याणजी पेढ़ी अहमदाबाद को सुपुर्द किया। जो आज तक इसकी देखरेख कर रही है। यात्रियों के लिए धर्मशालाएं हैं। पेढ़ी ट्रस्ट आंकड़ों के अनुसार, डेढ़ से पौने दो लाख विदेशी सैलानी और 5 से 7 लाख देशी पर्यटक यहां हर वर्ष पहुंचते हैं।