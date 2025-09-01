Rajasthan: कई साल बाद राजस्थान का यह बांध हुआ ओवरफ्लो, ग्रामीणों ने चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

इन दिनों क्षेत्र में अच्छी व पर्याप्त बारिश होने से जोधपुर संभाग व पाली जिले के सबसे बड़े जलस्रोत जवाईबांध में लगातार जल आवक का इजाफा होने से जवाई बांध को देखने सुमेरपुर शिवगंज और जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर समेत दूर दराज से बड़ी संख्या पर्यटक पहुंचे। जवाई बांध के डाक बंगला के निकट हवामहल, मुख्य जवाईबांध की दीवारों पर दिन भर सैलानियों की आवाजाही रही। लोगों ने गुलाब गार्डन व जवाई बांध की तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद की। जवाई बांध प्रवेश गेट के बाहर खान-पान की स्टालें लगी।