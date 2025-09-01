Patrika LogoSwitch to English

पाली

Rajasthan: कई साल बाद राजस्थान का यह बांध हुआ ओवरफ्लो, ग्रामीणों ने चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

ग्रामीणों ने पानी की धारा पर चुनरी ओढ़ाकर, पुष्प अर्पित किए व नारियल चढ़ाकर इंद्र देव का धन्यवाद दिया।

पाली

Rakesh Mishra

Sep 01, 2025

Siriari Dam Overflow
चुनरी ओढ़ाकर स्वागत करते हुए ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सिरियारी बांध के ओवरफ्लो होने पर सरपंच दक्षिता कंवर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते देर रात्रि बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसे देखने के लिए सुबह से सिरियारी गांव के ग्रामीण पहुंचे।

इस दौरान मल्लिनाथ सिंह, दिलीप सिंह, सरपंच दक्षिता कंवर ने पानी की धारा पर चुनरी ओढ़ाकर, पुष्प अर्पित किए व नारियल चढ़ाकर इंद्र देव का धन्यवाद दिया। कई वर्षों बाद अच्छी बारिश से ओवरफ्लो हुए सिरियारी बांध के कारण क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। इस मौके पर अल्लाह बक्स पठान, सुरेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, संजय वेद, पूनम सिंह, मुश्ताक, लालाराम, सोहनलाल सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

जवाई बांध देखने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी

इन दिनों क्षेत्र में अच्छी व पर्याप्त बारिश होने से जोधपुर संभाग व पाली जिले के सबसे बड़े जलस्रोत जवाईबांध में लगातार जल आवक का इजाफा होने से जवाई बांध को देखने सुमेरपुर शिवगंज और जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर समेत दूर दराज से बड़ी संख्या पर्यटक पहुंचे। जवाई बांध के डाक बंगला के निकट हवामहल, मुख्य जवाईबांध की दीवारों पर दिन भर सैलानियों की आवाजाही रही। लोगों ने गुलाब गार्डन व जवाई बांध की तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद की। जवाई बांध प्रवेश गेट के बाहर खान-पान की स्टालें लगी।

सेई बांध से जल आवक जारी

जवाई बांध के सहायक सेई बांध से जल आवक टनल के माध्यम से जारी है। सेई बांध का गेज सुबह 6.95 मीटर था। बांध में 920.78 एमसीएफटी पानी है। वहीं कालीबोर बांध का गेज 18.30 मीटर रहा। उसमे 192.585 एमसीएफटी पानी है। सेई बांध पर सुबह आठ बजे तक महज 5 एमएम बरसात दर्ज की गई।

जिले के बांधों पर चल रही चादर

जिले के कई बांधों पर चादर चल रही है। जिले के वायद, बाबरा, लोहिरा, सेली की ढाणी, जोगड़ावास द्वितीय, फुलाद, हरिओम सागर, जुना मलारी, केसूली, राजपुरा, सेली की नाल, घोडादड़ा, काणा, मुथाणा, पीपला, लाटाड़ा, मालपुरिया कानावास, गजनई, राजसागर चौपड़ा, सरदारसमंद, गिरोलिया, बांडी नेहड़ा, खारड़ा, गिरी नंदा, रायपुर लूनी, बाणियावास, हेमावास, सिरियारी, कंटालिया, सादड़ी, ढारिया, मीठड़ी, बलवना, गलदेरा, तखतगढ़ बांधों पर चादर चल रही है।

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

01 Sept 2025 03:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: कई साल बाद राजस्थान का यह बांध हुआ ओवरफ्लो, ग्रामीणों ने चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

