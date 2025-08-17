Patrika LogoSwitch to English

पाली

Patwari Arrested: पाली में दाखिल खारिज के बदले 50 हजार रिश्वत की डिमांड, रंगे हाथ दबोचा गया पटवारी

Patwari arrested: पाली के पटवार मंडल सिरियारी में तैनात एक पटवारी को एसीबी ने 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले एसीबी ने उसको 50 हजार रुपए के नोटों का बंडल भेजा था।

पाली

Kamal Mishra

Aug 17, 2025

Patwari arrested in Pali
पाली में गिरफ्तार पटवारी (फोटो-पत्रिका)

पाली। राजस्थान के पाली जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रंगे हाथ दबोच लिया है। यह पटवारी प्लॉट और दुकान का दाखिल खारिज कराने के बदले 50 हजार रपए रिश्वत की डिमांड कर रहा था। इसपर पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथ दबोच लिया।

दरअसल, पटवार मंडल सिरियारी में रिश्वत लेते पटवारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शनिवार को ट्रेप कर गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी पाली द्वितीय इकाई की ओर से अशोक पटवारी पटवार मण्डल सिरियारी तहसील मारवाड जंक्शन को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी ने पहले मामले का कराया था सत्यापन

उन्होंने बताया कि एसीबी चौकी पाली द्वितीय को शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति के प्लॉट व दुकान का म्यूटेशन भरने की एवज में अशोक पटवारी की ओर से 50 हजार रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। जानकारी मिलने के बाद एसीबी रेंज जोधपुर के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह ने रिश्वत मांगने का सत्यापन करवाया।

40 हजार के भेजे गए थे डमी नोट

मामले की पुष्टि होने के बाद अशोक पटवारी पटवार को 50 हजार रुपए भेजे गए। इसमें 10 हजार रुपए भारतीय मुद्रा और 40 हजार के डमी नोट शामिल थे। उसके यह राशि लेने पर एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है।

17 Aug 2025 12:09 pm

