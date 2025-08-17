Patwari Arrested: पाली में दाखिल खारिज के बदले 50 हजार रिश्वत की डिमांड, रंगे हाथ दबोचा गया पटवारी

उन्होंने बताया कि एसीबी चौकी पाली द्वितीय को शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति के प्लॉट व दुकान का म्यूटेशन भरने की एवज में अशोक पटवारी की ओर से 50 हजार रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। जानकारी मिलने के बाद एसीबी रेंज जोधपुर के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह ने रिश्वत मांगने का सत्यापन करवाया।