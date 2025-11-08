Pali Protest: पाली में भड़की आरक्षण की आग, पुलिस ने लाठीचार्ज करके छोड़ी अश्रु गैस, महापड़ाव खत्म करने के लिए रख दी ये डिमांड

राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह देवासी ने कहा कि घुमंतू व अर्द्ध-घुमंतू समुदाय का जीवन सदियों से कठिनाइयों से भरा रहा है। इनके पास न तो स्थायी घर और न नियमित रोजगार है। बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह विशेष नीति बनाकर जरूरी सुविधाएं प्रदान करें। बालराई में शुरू किए महापड़ाव में पहले दिन राजस्थान के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा से भी लोग पहुंचे थे।