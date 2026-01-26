शादी से पहले रईंगाराम की मौत: हादसे में सिरोही-पाली जिले के 7 लोगों की मौत, किसको पता था यह अंतिम सफर होगा…

टीपरी निवासी रईंगाराम कोलकाता में सोने के तार का काम करता था। उसे अपने गांव टीपरी लौटते समय उसे एयरपोर्ट पर प्रकाश की गाड़ी मिली। वह उसके साथ ही आ रहा था। इस बीच इकबालगढ़ के पास यह हादसा हो गया। तीन माह बाद उसकी शादी तय थी और परिवार खुशियों की तैयारियों में जुटा हुआ था। इसी बीच एक हादसे ने सब कुछ उजाड़ दिया।