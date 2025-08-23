Patrika LogoSwitch to English

पाली

Rajasthan: बेखौफ हो रहा बजरी का स्टॉक, रात-रातभर दौड़ रहे बजरी से भरे वाहन

खनन विभाग और पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं। यहां जानकारों ने बताया कि अवैध बजरी खनन माफिया खुलेआम बजरी की सप्लाई कर रहे हैं।

पाली

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

फोटो: पत्रिका

Pali News: रोहट क्षेत्र में इन दिनों अवैध बजरी का कारोबार खूब फलफूल रहा है। यहां बजरी का अवैध स्टॉक जमा होने के बावजूद जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रहा। जबकि इन्हीं स्टॉक किए स्थानों से क्षेत्र में रोज बजरी सप्लाई हो रही है।

प्रतिदिन हजारों टन बजरी की सप्लाई हो रही

जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के निम्बली बोर्ड के निकट बने स्टॉक से प्रतिदिन हजारों टन बजरी की सप्लाई हो रही है। खनन विभाग और पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं। यहां जानकारों ने बताया कि अवैध बजरी खनन माफिया खुलेआम बजरी की सप्लाई कर रहे हैं। इसका पहले से स्टॉक तक जमा कर रहे हैं। निम्बली रोड, रामपुरा रोड और लालकी में इन दिनों स्टॉक की भरमार दिखाई दे रही है।

प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं

आस-पास के ग्रामीणों ने बताया कि इस प्रकार का अवैध कारोबार बिना प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत के करना संभव नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि इस अवैध कारोबार के खिलाफ पहले भी ज्ञापन देकर रोकने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

बजरी माफियाओं के उल्टे और हौसले बुलंद

इससे बजरी माफियाओं के उल्टे और हौसले बुलंद हो गए। वे कई ग्रामीणों को धमकाने तक से नहीं चूके। ग्रामीणों ने बताया कि इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के साथ ही सड़कों पर बेकाबू दौड़ते बजरी के वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई करें।

इन दिनों वैसे ही सड़कों पर बाबा रामदेव के जाने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई, ऐसे में बजरी के वाहन इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। अधिकारी सभी अवैध स्टॉक को जब्त करें। सख्ती के साथ इन्हें रोकें।

