Rajasthan: बेखौफ हो रहा बजरी का स्टॉक, रात-रातभर दौड़ रहे बजरी से भरे वाहन

जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के निम्बली बोर्ड के निकट बने स्टॉक से प्रतिदिन हजारों टन बजरी की सप्लाई हो रही है। खनन विभाग और पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं। यहां जानकारों ने बताया कि अवैध बजरी खनन माफिया खुलेआम बजरी की सप्लाई कर रहे हैं। इसका पहले से स्टॉक तक जमा कर रहे हैं। निम्बली रोड, रामपुरा रोड और लालकी में इन दिनों स्टॉक की भरमार दिखाई दे रही है।