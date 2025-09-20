Rajasthan: खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, राजस्थान के इस जिले में 51 हजार लोगों का राशन बंद!

खाद्य सुरक्षा के तहत उचित मूल्य की दुकानों से राजस्थान के पाली जिले में 51 हजार से अधिक लोगों को राशन वितरण बंद कर दिया गया है। इन सभी की ओर से केवाइसी नहीं करवाई गई है। खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक पात्र लोगों को ही दिलवाने के लिए देश में सरकार की ओर से ई-केवाइसी कराना अनिवार्य किया गया है।
पाली जिले में ई-केवाइसी नहीं करवाने के कारण 51 हजार से अधिक लोगों का इस माह राशन वितरण रोक दिया गया है। वैसे पाली जिले में अभी तक 88 हजार से अधिक लोगों की ओर से ई-केवाइसी नहीं करवाई गई है, लेकिन उसमें 0-5 वर्ष तक के बच्चों को सरकार की ओर से ई-केवाइसी नहीं कराने की छूट दी गई है। ऐसे पाली में 31 हजार से अधिक बच्चे हैं। इसके अलावा 70 साल से अधिक उम्र के 6000 लोगों को भी छूट दी गई है। उनको राशन का वितरण बंद नहीं किया गया है।
केवाइसी नहीं कराने वालों को अभी गेहूं देना बंद कर दिया गया है। उनके केवाइसी कराने के 24 घंटे बाद गेहूं मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आधार सीडिंग भी कई लोगों के शेष हैं। एलपीजी आडी मैपिंग भी करवाना जरूरी है।
मनजीत सिंह, जिला रसद अधिकारी, पाली