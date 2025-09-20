Rajasthan: खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, राजस्थान के इस जिले में 51 हजार लोगों का राशन बंद!

पाली जिले में ई-केवाइसी नहीं करवाने के कारण 51 हजार से अधिक लोगों का इस माह राशन वितरण रोक दिया गया है। वैसे पाली जिले में अभी तक 88 हजार से अधिक लोगों की ओर से ई-केवाइसी नहीं करवाई गई है, लेकिन उसमें 0-5 वर्ष तक के बच्चों को सरकार की ओर से ई-केवाइसी नहीं कराने की छूट दी गई है। ऐसे पाली में 31 हजार से अधिक बच्चे हैं। इसके अलावा 70 साल से अधिक उम्र के 6000 लोगों को भी छूट दी गई है। उनको राशन का वितरण बंद नहीं किया गया है।