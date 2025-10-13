प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, जोधपुर AIIMS किया जा सकता है शिफ्ट

जानकारी के अनुसार उषा राठौड़ को बेहतर इलाज के लिए जल्द ही जोधपुर के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। उनकी स्थिति पर डॉ. प्रवीण गर्ग, डॉ. भरत सेजू और डॉ. राकेश सोनी सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम निगरानी रख रही है। उषा राठौड़ की तबीयत बिगड़ने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी और शुभचिंतक बांगड़ अस्पताल पहुंचे। सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।