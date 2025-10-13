Patrika LogoSwitch to English

पाली

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, जोधपुर AIIMS किया जा सकता है शिफ्ट

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उषा राठौड़ की स्थिति स्थिर है, लेकिन गहन निगरानी और उन्नत उपचार के लिए उन्हें जोधपुर एम्स शिफ्ट किया जा सकता है।

less than 1 minute read

पाली

image

Rakesh Mishra

Oct 13, 2025

Madan Rathod wife health

अस्पताल पहुंचे शुभचिंतक। फोटो- पत्रिका

पाली। राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ की धर्मपत्नी उषा राठौड़ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते के बाद मदन राठौड़ हेलिकॉप्टर से जयपुर से पाली पहुंच रहे हैं।

शुभचिंतक बांगड़ अस्पताल पहुंचे

जानकारी के अनुसार उषा राठौड़ को बेहतर इलाज के लिए जल्द ही जोधपुर के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। उनकी स्थिति पर डॉ. प्रवीण गर्ग, डॉ. भरत सेजू और डॉ. राकेश सोनी सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम निगरानी रख रही है। उषा राठौड़ की तबीयत बिगड़ने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी और शुभचिंतक बांगड़ अस्पताल पहुंचे। सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

उषा राठौड़ की स्थिति स्थिर

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उषा राठौड़ की स्थिति स्थिर है, लेकिन गहन निगरानी और उन्नत उपचार के लिए उन्हें जोधपुर एम्स शिफ्ट किया जा सकता है। इस बीच मदन राठौड़ के परिवार के साथ शुभचिंतकों की भीड़ अस्पताल में मौजूद है।

Published on:

13 Oct 2025 04:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, जोधपुर AIIMS किया जा सकता है शिफ्ट

