Jaipur: पूनिया की किताब के विमोचन में राठौड़ बोले, ‘मुझे और सतीश पूनिया को सियासत की सीढ़ी पर सांप ने डसा’

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की पुस्तक 'अग्निपथ नहीं जनपथ (संवाद से संघर्ष तक)' के विमोचन समारोह ने रविवार को राजधानी में राजनीति और विनोद का संगम रच दिया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली मंच पर एक साथ नजर आए। जहां एक ओर नेताओं ने ठहाकों के बीच सियासी तंज कसे, वहीं कटारिया ने विधानसभा की घटती गरिमा पर चिंता जताई।