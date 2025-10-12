Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: मंत्री नागर को एस्कॉर्ट कर रही जीप पलटी, मासूम गंभीर, 3 पुलिसकर्मी-ड्राइवर घायल, फिर भी नहीं रुके नेताजी

दुर्घटना के बाद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और उप जिला अस्पताल भेजा। इसमें गंभीर घायल 5 वर्षीय हिमांशु धाकड़ पुत्र शिशुपाल धाकड़ निवासी गोपीपुरा को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया है।

less than 1 minute read

टोंक

image

Rakesh Mishra

Oct 12, 2025

Police jeep accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त जीप। फोटो- पत्रिका 

देवली। जयपुर हाईवे मार्ग पर रविवार शाम को राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की एक जीप गोपीपुरा के पास पलट गई। दुर्घटना 5 साल के बच्चे को बचाने में कार के अनियंत्रित होने से घटित हुई है। हादसे में तीन पुलिसकर्मी, ड्राइवर और बच्चा घायल हुए।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक टोंक राजेश मीणा, उपाधीक्षक रामसिंह, थानाधिकारी दौलत राम भी घटनास्थल एवं उपचार के लिए भर्तियों से मिलने उप जिला अस्पताल पहुंचे। जानकारी अनुसार ऊर्जा मंत्री जयपुर की तरफ जा रहे थे।

सामने आया था मासूम

उनके साथ चल रहे एस्कॉर्ट वाहन के सामने गोपीपुरा के समीप डिवाइडर से अचानक एक पांच वर्षीय बच्चा आ गया। उस बच्चे को बचाने के प्रयास में पुलिस जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें तीन पुलिसकर्मी, कार चालक और 5 वर्षीय हिमांशु घायल हो गए। दुर्घटना के बाद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और उप जिला अस्पताल भेजा गया। इसमें गंभीर घायल 5 वर्षीय हिमांशु धाकड़ पुत्र शिशुपाल धाकड़ निवासी गोपीपुरा को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया है।

यह वीडियो भी देखें

घायलों में सहायक उप निरीक्षक मुंशीराम पुत्र जवाहर जाट निवासी वजीरपुरा, पुलिसकर्मी रामदयाल पुत्र कैलाश जाट निवासी चौगाई थाना पीपलू और रामदयाल पुत्र गंगाराम जाट निवासी शिवाड़ थाना चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर तथा जीप चालक मनराज गुर्जर विद्युत विभाग टोंक शामिल है। दुर्घटनाग्रस्त पुलिस वाहन मंत्री की कार के ठीक पीछे चल रहा था। दुर्घटना के बाद मंत्री बिना रुके जयपुर की तरफ निकल गए।

Rajasthan: मंत्री नागर को एस्कॉर्ट कर रही जीप पलटी, मासूम गंभीर, 3 पुलिसकर्मी-ड्राइवर घायल, फिर भी नहीं रुके नेताजी

