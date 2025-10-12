Rajasthan: मंत्री नागर को एस्कॉर्ट कर रही जीप पलटी, मासूम गंभीर, 3 पुलिसकर्मी-ड्राइवर घायल, फिर भी नहीं रुके नेताजी

उनके साथ चल रहे एस्कॉर्ट वाहन के सामने गोपीपुरा के समीप डिवाइडर से अचानक एक पांच वर्षीय बच्चा आ गया। उस बच्चे को बचाने के प्रयास में पुलिस जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें तीन पुलिसकर्मी, कार चालक और 5 वर्षीय हिमांशु घायल हो गए। दुर्घटना के बाद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और उप जिला अस्पताल भेजा गया। इसमें गंभीर घायल 5 वर्षीय हिमांशु धाकड़ पुत्र शिशुपाल धाकड़ निवासी गोपीपुरा को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया है।