Rajasthan: तस्करी की काली कमाई से खरीदी 2 करोड़ 26 लाख की संपत्ति फ्रीज, तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

प्रकरण के अनुसार 23 अप्रेल 2025 को छोटीसादड़ी थाना पुलिस ने बरखेड़ा बस स्टैंड के पास गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति बुद्धाराम विश्नोई को पकड़ा। तलाशी में उसके बैग से 2 किलो 25 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि अफीम उसे देवीसिंह सौंधिया से मिली थी। जांच में खुलासा हुआ कि बुद्धाराम पहले देवीसिंह की होटल जाखमिया पर काम करता था और वहीं से तस्करी का नेटवर्क चलाया जाता था। पुलिस ने देवीसिंह को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।